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Суханов висловився про Дмитра Волканова та хто за ним насправді стоїть: "Дуже поважаю"
Шоумен підтримує артиста під час концертів.
Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов, який раніше розповідав про купівлю квартири, прокоментував феномен співака Дмитра Волканова.
Молодий виконавець невпинно підкорює своїм голосом тисячі українців та збирає багатотисячні зали в Україні. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Суханов також зізнався у прихильності до артиста. Ведучий говорить, що захоплюється талантом та трудоголізмом молодої зірки, який набирає обертів.
"Я його обожнюю, наскільки він світлий і талановитий. Дмитро народився, а Бог його в тім’ячко вже поцілував. Той талант і цілеспрямованість в його органіці, гармонії. Якщо ми відмотаємо його бекґраунд, він вже віддано працював на сцені в багатьох навіть маленьких містечках України. Він туди ніс свою радість. Звісно, я зараз радий і пишаюся, що він зібрав два "Жовтневі палаци", — зізнався шоумен.
За словами Олексія, співак насправді створює свій бренд без стороннього впливу, що також збільшує його повагу до виконавця. Водночас ведучий пригадав, як одного разу побажав Дмитру не втратити себе на цьому успішному шляху.
"Він крутий. І крутий не тому, що його хтось розкручує. Це його праця. Він сам це робить. Він сам, відчайдуха такий працелюбний, щодня десь дає концерт. Він вже топартист. Я йому кажу, що, Дімочко, ви тільки маєте себе зберегти, не зрадити себе. Це неймовірна органіка і вокалу, і гострого гумору, і стендапу, і шоу європейського рівня. Дуже поважаю цю людину", — пояснив Суханов.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов заявив, що скоро стане батьком. Шоумен зізнався, коли відбудеться поповнення в родині.