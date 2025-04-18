Суханов висловився про російськомовних і коли ситуація в Україні зміниться: "Розумово обмежені"

Олексій Суханов

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов, який раніше висловився про політичні амбіції, прокоментував тему мовного питання.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" ведучий не приховував емоцій. Суханов зізнається, що його обурюють російськомовні українці, які навідріз відмовляються сприймати рідну мову. Він наголосив, що мова — запорука цілісності держави.

"Я вважаю, що вперто нехтувати українською, зневажати її можуть тільки розумово обмежені люди, які підхопили вірус так званого "руського миру", які не здатні думати, які не здатні себе поважати, які не здатні критично мислити. Не буває країни без мови, без традицій! Ми ніколи не станемо особистостями, якщо не навчимося себе поважати!" — підкреслив зірка.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

До слова, Олексій не вважає здоровим метод нав'язування любові до української мови. На думку ведучого, рідна мова одразу закріпиться у свідомості суспільства щойно держава забезпечить громадянам якісне життя.

"Щодо нав'язування. Нав'язувати нікому нічого не потрібно. І це, вважаю, було помилкою попередньої української влади, тому що вона забула про найголовніше — дух волі, який притаманний українцям. Мова увійде в людину за декількох обставин: коли людина буде розуміти, що вона живе в країні, яка про неї турбується, в якій захищені її права, в якій вона має роботу, в якій вона має захист, круту судову систему, відповідальних законодавців і президента, який живе країною, а не своєю політичною партією, як всі попередники. Тільки такий шлях для того, щоб мова ввійшла в людину. Все решта — радянщина", — поділився думкою Суханов.