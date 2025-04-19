Суханов висловився про Зеленського та різко розкритикував зрадників у владі: "Мене дратує це"

Олексій Суханов

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов прокоментував політичну ситуацію в Україні.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен розкритикував попередніх президентів України та висловився про теперішнього лідера країни Володимира Зеленського. На думку Суханова, він став першим, хто діє в інтересах нашої держави. Тим часом попередників Зеленського назвав зрадниками і обурився, чому закон оминув їх увагою.

"Я вважаю, що це перший президент, який діє на користь Україні. Хотів би зауважити, що саме Зеленський не здав Україну. Він стоїть принципово на тих позиціях, на яких стояв на початку повномасштабного вторгнення. Він не зрадив, на відміну від всіх тих, хто був до нього. Цілеспрямовано руйнувалися Збройні сили України. Чому жоден з попередніх президентів не має жодної кримінальної справи? Вони ж, підписавши той самий Будапештський меморандум, аркуш, яким можна було тільки підтертися, цілеспрямовано потім руйнували, руйнували, руйнували…" — зазначив Олексій.

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Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

Ведучий говорить, що у більшості з політичних сил час йти "на смітник історії". Українцям, своєю чергою, за словами зірки, варто змінюватися та удосконалюватися. Зокрема, припинити повертати до влади політиків, які повторно прагнуть очолити владу з колишніми поглядами.

"Деяким нашим політикам, які зараз мітять знову до влади, до Верховної Ради, треба вже знайти місце на смітнику історії. І допоки ми будемо дозволяти і приводити їх до влади, ми будемо розраховуватися життям наших дітей. Коли ми навчимося вже, коли ми увімкнемо мізки? Мене дратують безглуздя й тупість. Мені не тільки болить це, мене дратує це. Ми самі винні у тому, що зараз переживаємо. І я думаю, що зараз Україна наша і кожен з нас переживає найстрашніші часи. І це остання можливість. Остання можливість нарешті збагнути, що ось тут щось має бути і має працювати. А якщо ти тупенький, то піди і запитай у більш розумного. Спілкуйся, книги читай", — пояснив Суханов.

Нагадаємо, нещодавно напередодні Великодня Олексій Суханов зі сльозами зізнався, що його турбує в поведінці деяких українців.