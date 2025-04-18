Суханов висловився про зміну кар'єри та чи готовий працювати політиком

Олексій Суханов

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Відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов, який раніше розповідав про маму в РФ, прокоментував свої політичні амбіції.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" шоумен категорично заперечив причетність до влади. До того ж у майбутньому він не розглядає зміну кар'єри на політичну. За словами Суханова, він не вважає цю справу своїм покликанням, тож лишається на власному місці. Щоправда, навіть під час телекар'єри йому пропонували вести політичне шоу. Однак зірка відмовився.

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

"Слава тобі Господи, ні. Будь ласка. Ні, я в ці ігри не граю. Я ще раз хочу сказати, що політика – це мистецтво дводупості. Я не хочу такого. Ні. Ви знаєте, я відразу всіх… Мене запрошували не в політику і не радником, слава тобі, Господи, а там були певні пропозиції політичне шоу вести. Я сказав, що ні, бо я ж на першій програмі всіх їх куди-небудь пошлю. Із пустого в порожнє — я такого не люблю. Я людина системна, я люблю все по факту", — зазначив Суханов.

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Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов висловився про купівлю квартири у Києві. Шоумен розкрив її площу.