Олексій Суханов зізнався, хто заплатив його команді за знімання фільму про Олю Полякову

Олексій Суханов і Оля Полякова / © пресслужба Олі Полякової

Відомий телеведучий та журналіст Олексій Суханов, який нещодавно розповів про знищення свого паспорта РФ, розкрив деталі знімань фільму про Олю Полякову «Все буде добре, Оля».

Знаменитість поділився, що разом з командою взявся за історію артистки через зацікавленість до неї. Та все ж свої гроші у знімання кіно не вкладав. Суханов зазначив, що фінансуванням проєкту займався продюсер співачки Михайло Ясинський, який і запропонував йому обійняти нову професійну роль.

«Ми не можемо знімати фільм про Олю Полякову за власні кошти при всій моїй повазі до неї. Він (Михайло Ясинський — прим. ред.) знаходив гроші», — пояснив Суханов в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Такий досвід новоспечений режисер називає «цікавим» і у подальшому не відкидає можливості створення схожих стрічок, але вже про інших особистостей. А у фільмі «Все буде добре, Оля» головною метою, за словами Олексія, було не лише розкрити творчий шлях співачки, але й показати зміни кожного під час війни.

«Михайло Ясинський вийшов з пропозицією після того, як торік ми зробили велике інтерв’ю. Йому спало на думку, що треба зробити фільм. Такий фільм, який би дослідив трансформацію кожного з нас, відштовхуючись від Олі. До Олі можна по-різному ставитися, але її сильна сторона — це те, яка вона є. По-друге, ми зараз настільки без підзарядки, що треба було взяти акумулятор, який би можна було під’єднати під усе. Нам треба було показати розріз суспільства й надихнутися», — поділився зірка.

