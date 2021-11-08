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Сукня з останнього концерту Емі Вайнгауз пішла з молотка за $243 тис.

Сукня з останнього концерту Емі Вайнгауз пішла з молотка за $243 тис.

Загалом вісім сотень речей Емі Вайнгауз продали на аукціоні за $4 млн.

Сукня співачки Емі Вайнгауз з її останнього виступу пішла з молотка за 243 тисячі доларів, що в 16 ​​разів більше за оцінну вартість.

Про це в неділю, 7 листопада, повідомляє AFP.

Зазначається, що йдеться про сукню із зелено-чорним бамбуковим принтом, в якій артистка виступала на концерті у Белграді у 2011 році. Через місяць, 23 липня, вона померла від гострого отруєння алкоголем. Вайнгауз було 27 років.

Лот став "родзинкою" колекції з восьми сотень її особистих речей: від бюстгальтерів та DVD до книг та макіяжу, які батьки співачки Мітч та Дженіс виставили на продаж.

За даними аукціонного дому Julien's, вартість усієї колекції, продаж якої відбувся в американському штаті Каліфорнія, сягнула чотирьох мільйонів доларів, вдвічі перевищивши початковий прогноз. Усі гроші підуть до Фонду Емі Вайнгауз, який підтримує вразливих молодих людей у боротьбі з залежністю.

"Звичайно, є шанувальники, музеї та колекціонери по всьому світу, які захочуть володіти деякими з цих предметів, дбати про них, показувати їх у музеях, зберегти її спадщину та її пам'ять і водночас зібрати небагато грошей на фонд", - висловився Мартін Нолан перед початком аукціону.

Окрім того, на аукціоні за 204,8 тис. доларів продали зроблену на замовлення сумочку від Moschino у формі серця, із якою співачка відвідала церемонію вручення нагород Brit Awards 2007.

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