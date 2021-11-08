Сукня з останнього концерту Емі Вайнгауз пішла з молотка за $243 тис.

Сукня з останнього концерту Емі Вайнгауз пішла з молотка за $243 тис.

Загалом вісім сотень речей Емі Вайнгауз продали на аукціоні за $4 млн.

Сукня співачки Емі Вайнгауз з її останнього виступу пішла з молотка за 243 тисячі доларів, що в 16 ​​разів більше за оцінну вартість.

Про це в неділю, 7 листопада, повідомляє AFP.

Зазначається, що йдеться про сукню із зелено-чорним бамбуковим принтом, в якій артистка виступала на концерті у Белграді у 2011 році. Через місяць, 23 липня, вона померла від гострого отруєння алкоголем. Вайнгауз було 27 років.

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Лот став "родзинкою" колекції з восьми сотень її особистих речей: від бюстгальтерів та DVD до книг та макіяжу, які батьки співачки Мітч та Дженіс виставили на продаж.

За даними аукціонного дому Julien's, вартість усієї колекції, продаж якої відбувся в американському штаті Каліфорнія, сягнула чотирьох мільйонів доларів, вдвічі перевищивши початковий прогноз. Усі гроші підуть до Фонду Емі Вайнгауз, який підтримує вразливих молодих людей у боротьбі з залежністю.

"Звичайно, є шанувальники, музеї та колекціонери по всьому світу, які захочуть володіти деякими з цих предметів, дбати про них, показувати їх у музеях, зберегти її спадщину та її пам'ять і водночас зібрати небагато грошей на фонд", - висловився Мартін Нолан перед початком аукціону.

Окрім того, на аукціоні за 204,8 тис. доларів продали зроблену на замовлення сумочку від Moschino у формі серця, із якою співачка відвідала церемонію вручення нагород Brit Awards 2007.

SOLD for $243,200. A dress custom made for Amy Winehouse and worn for what would be her final concert performance in Belgrade.



Sold in our "Property From The Life And Career Of Amy Winehouse" auction taking place in Beverly Hills and online at https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 8, 2021

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