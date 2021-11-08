Сукня з останнього концерту Емі Вайнгауз пішла з молотка за $243 тис.

Загалом вісім сотень речей Емі Вайнгауз продали на аукціоні за $4 млн.
Сукня співачки Емі Вайнгауз з її останнього виступу пішла з молотка за 243 тисячі доларів, що в 16 разів більше за оцінну вартість.
Про це в неділю, 7 листопада, повідомляє AFP.
Зазначається, що йдеться про сукню із зелено-чорним бамбуковим принтом, в якій артистка виступала на концерті у Белграді у 2011 році. Через місяць, 23 липня, вона померла від гострого отруєння алкоголем. Вайнгауз було 27 років.
Лот став "родзинкою" колекції з восьми сотень її особистих речей: від бюстгальтерів та DVD до книг та макіяжу, які батьки співачки Мітч та Дженіс виставили на продаж.
За даними аукціонного дому Julien's, вартість усієї колекції, продаж якої відбувся в американському штаті Каліфорнія, сягнула чотирьох мільйонів доларів, вдвічі перевищивши початковий прогноз. Усі гроші підуть до Фонду Емі Вайнгауз, який підтримує вразливих молодих людей у боротьбі з залежністю.
"Звичайно, є шанувальники, музеї та колекціонери по всьому світу, які захочуть володіти деякими з цих предметів, дбати про них, показувати їх у музеях, зберегти її спадщину та її пам'ять і водночас зібрати небагато грошей на фонд", - висловився Мартін Нолан перед початком аукціону.
Окрім того, на аукціоні за 204,8 тис. доларів продали зроблену на замовлення сумочку від Moschino у формі серця, із якою співачка відвідала церемонію вручення нагород Brit Awards 2007.
SOLD for $243,200. A dress custom made for Amy Winehouse and worn for what would be her final concert performance in Belgrade.— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) November 8, 2021
Sold in our "Property From The Life And Career Of Amy Winehouse" auction taking place in Beverly Hills and online at https://t.co/dDmq5KJiYv. pic.twitter.com/xqkyVYylAV
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