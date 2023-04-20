Сумна Анна Трінчер зізналась, що їй робитимуть операцію: "П'ять годин під наркозом"

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер налякала прихильників новинами.

В Instagram-stories артистка повідомила, що 21 квітня їй робитимуть операцію. Виконавиці неабияк лячно, адже під наркозом вона перебуватиме п'ять годин.

"Операція вже завтра (21 квітня – прим. ред.)… Мені дуже страшно. П'ять годин під наркозом. Страшніше, ніж мамопластика", - поділилася знаменитість.

Анні Трінчер робитимуть операцію / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Однак Анна не стала вдаватися у деталі та розповідати, чому саме їй робитимуть операцію. Хоча раніше у фотоблогу зірка ділилася з прихильниками, що їй треба видалити зуби мудрості. Дана процедура також може проводитися під наркозом.

До речі, нещодавно Анна Трінчер вкотре збільшила собі губи. Артистка показувала результат до та після процедури. Збільшувала собі губи співачка в косметологині.

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