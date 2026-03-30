Сумська чесно зізналася, чи пробачила Паперного після аб’юзу у шлюбі з ним: "Це страшний діагноз"
Ольга поділилася деталями про хворобу ексчоловіка та як їй вдалося вберегтися від кулаків.
Українська акторка Ольга Сумська вперше відверто зізналася, чи змогла пробачити ексчоловіка Євгена Паперного після випадків насильства в шлюбі.
Артистка не приховує, про ті події їй досі непросто говорити. За словами Сумської на проєкті «Тур зірками», це був складний період, який вона не хоче детально згадувати. Водночас з роками їй вдалося переосмислити пережите та відпустити образи. Акторка підкреслює, що не тримає зла на колишнього та вдячна за спільний досвід.
«Те, що було, я навіть не хочу згадувати. Це було щось неадекватне, про що прикро сьогодні говорити вголос… Але ніхто не тримає зла на душі. Я вдячна за ті роки і за той досвід», — поділилася акторка.
Сумська також наголосила, що в подібних ситуаціях важливо тверезо оцінювати причини агресії. Якщо йдеться про залежності чи серйозні психологічні проблеми, людині варто допомогти — але лише тоді, коли є шанс на зміни. В іншому випадку, за словами акторки, необхідно рятувати себе.
«Алкоголізм чи наркоманія — це страшний діагноз. Якщо є шанс допомогти людині, яку ти кохаєш, треба це зробити. Але якщо це агресія і все заходить у глухий кут — Боже борони, треба тікати і шукати іншої долі», — наголосила вона.
Акторка переконана: любов не повинна виправдовувати насильство, а безпека має бути пріоритетом у будь-яких стосунках.
