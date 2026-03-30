Сумська чесно зізналася, чи пробачила Паперного після аб’юзу у шлюбі з ним: "Це страшний діагноз"

Українська акторка Ольга Сумська вперше відверто зізналася, чи змогла пробачити ексчоловіка Євгена Паперного після випадків насильства в шлюбі.

Артистка не приховує, про ті події їй досі непросто говорити. За словами Сумської на проєкті «Тур зірками», це був складний період, який вона не хоче детально згадувати. Водночас з роками їй вдалося переосмислити пережите та відпустити образи. Акторка підкреслює, що не тримає зла на колишнього та вдячна за спільний досвід.

«Те, що було, я навіть не хочу згадувати. Це було щось неадекватне, про що прикро сьогодні говорити вголос… Але ніхто не тримає зла на душі. Я вдячна за ті роки і за той досвід», — поділилася акторка.

Сумська також наголосила, що в подібних ситуаціях важливо тверезо оцінювати причини агресії. Якщо йдеться про залежності чи серйозні психологічні проблеми, людині варто допомогти — але лише тоді, коли є шанс на зміни. В іншому випадку, за словами акторки, необхідно рятувати себе.

«Алкоголізм чи наркоманія — це страшний діагноз. Якщо є шанс допомогти людині, яку ти кохаєш, треба це зробити. Але якщо це агресія і все заходить у глухий кут — Боже борони, треба тікати і шукати іншої долі», — наголосила вона.

Акторка переконана: любов не повинна виправдовувати насильство, а безпека має бути пріоритетом у будь-яких стосунках.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відверто розповіла про стосунки з сестрою Наталією.