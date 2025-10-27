Сумська емоційно відповіла гейтерам, які висміяли її читання радіодиктанту: "Кожен сприймає по-різному"

Наталія Сумська

Народна артистка України Наталія Сумська прокоментувала хвилю критики на неї після диктування радіодиктанту національної єдності.

Частина слухачів поскаржилася, що акторка начитувала текст занадто швидко, через що багатьом було складно встигати писати. Наталія Сумська пояснила, що намагалася передусім чітко дотримуватися розділових знаків і допомогти слухачам зрозуміти структуру тексту.

"Я слідкувала, щоб втрапити перед комою, робила паузи там, де слід, ніби як трошки підказати, який розділовий знак там ставити. Цікаво потім, насамкінець, почитати увесь текст. Хороший текст", — сказала акторка в коментарі "Суспільному".

Зірка зізналася, що рада долучитися до традиції, адже щороку українці чекають на цю подію, щоб перевірити свої знання рідної мови. Вона відзначила, що цього разу текст Євгенії Кузнєцової "Треба жити" вийшов особливо чуттєвим і хвилюючим. Щодо зауважень про темп, знаменитість поставилася до ситуації з гумором.

"Кожен сприймає по-різному — комусь, навпаки, усе сподобалося. Але так, місцями, мабуть, трохи зашвидко читала. Можна вважати, що це був урок зі скоропису", — пожартувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Сумська відверто розповіла, чому останнім часом відмовляється від ролей у кіно. Акторка зізналася, що має власний принцип, якого дотримується, і пояснила, за яких умов може знову повернутися на знімальний майданчик.