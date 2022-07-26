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Сумська назвала ім'я російського актора, який єдиний написав їй після початку повномасштабної війни

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Сумська назвала ім'я російського актора, який єдиний написав їй після початку повномасштабної війни

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Українська зірка театру та кіно Ольга Сумська розповіла, хто їй написав з російських акторів після початку повномасштабної війни.

Як поділилася знаменитість, єдиним з колег, хто зв'язався з нею, став Ігор Скрипко. Він зіграв головну роль в українському серіалі "Останній москаль".

Про це Сумська розповіла в інтерв'ю FreeDom.

"Це страшно, що жодна людина не зателефонувала. Ну хіба що написав один - Ігор Скрипко. Наш "Останній москаль" - серіал, в якому він знімався і, власне, грав москаля. Ось він пише. Ой, це така інформація... Я розумію, що всі ризикують. Той режим, в якому вони зараз перебувають – це, звичайно, божевілля. За будь-яке слово, прояв позиції піде дуже жорстке покарання. Телефонують і коментують ті люди, хто виїхав з країни", – розповіла вона.

Ігор Скрипко / © instagram.com/igrskripko
Ігор Скрипко / Фото: instagram.com/igrskripko

Також знаменитість поділилася, що її активно підтримує зіркова подруга. Втім, її імені акторка не назвала, оскільки подруга живе в РФ.

"Є, безумовно, люди, які дзвонять практично через день. Це моя подруга, я не хочу називати її ім'я, тому що вона там, у Москві, і їй дуже складно. Вона дуже публічна особистість", – поділилася Сумська.

Нагадаємо, раніше Сумська висловилася про путіністку-зрадницю Таїсію Повалій. Акторка заявила, що співачка перейшла межу.

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