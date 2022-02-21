Сумська показала епічне фото, на якому за спиною чоловіка цілується з коханцем Борисюком

Акторка поділилася архівним фото.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська показала своїм фанатам доволі епічне фото.

В Instagram-stories артистка розмістила світлину, на якому за спиною у чоловіка Євгена Паперного цілується з коханцем Віталієм Борисюком.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

"Поки чоловік повернувся до колеги, поцілунок з коханцем… Історія одного фото…" – поділилася Ольга та додала, що знімок зроблено 1991 року на банкеті після прем'єри вистави "Кандід".

Нагадаємо, Ольга та Євген були у шлюбі майже п'ять років та виховували спільну доньку Антоніну. Втім, невдовзі Сумська зустріла у театрі Віталія Борисюка. У них почався бурхливий роман. Історія їхнього кохання зародилася під час репетицій 14 лютого 1991 року. Так, вранці Ольга знайшла на своєму гримерному столику шоколадне серце, а в ньому записку "Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як ти цей шоколад". Саме тоді акторка зрозуміла, що закохалася.

instagram.com/olgasumska

Ольгу спершу мучило відчуття провини. Зірка багато плакала, але коли зрозуміла, що їй добре із Віталієм, пішла від чоловіка. Сумська розлучилася з Паперним та розпочала щасливу історію з Віталієм. Вони живуть у шлюбі вже 25 років.

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