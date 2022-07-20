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Сумська показала останнє повідомлення від Писанки: "Лікарі виявилися багаторічними практиками"

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Сумська показала останнє повідомлення від Писанки: "Лікарі виявилися багаторічними практиками"

Ольга Сумська і Руслана Писанка / Фото: instagram.com/olgasumska

Легендарна українська акторка Ольга Сумська тяжко переживає втрату своєї товаришки, відомої ведучої Руслани Писанки.

Зокрема, Сумська пригадала останнє листування у соцмережі з Писанкою.

Руслана поділилася з Ольгою тим, як лікарі лікували її зламану ногу. До слова, у лютому Писанка знепритомніла просто на сцені, коли грала у спектаклі "Поїзд "Одеса-мама", впала та отримала травму. Знаменитість розповідала Сумській, що медики в місцевий лікарні виявилися справжніми професіоналами та обробили їй ногу.

Ведуча розповіла акторці, що мріє знову легко та швидко рухатися і в житті, і на сцені так, як у молодості.

Повідомлення від Писанки / © instagram.com/olgasumska
Повідомлення від Писанки / Фото: instagram.com/olgasumska

"Як так? Руся, ти повинна була повернутися на сцену!" – з сумом написала Сумська.

Нагадаємо, відома українська акторка та ведуча Руслана Писанка пішла з життя у віці 56 років. Знаменитість померла вночі, 19 липня, у Німеччині, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У Німеччині лікарі діагностували у Руслани Писанки тяжку хворобу. Лікарі зробили ведучій операцію, утім, вона не допомогла.

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