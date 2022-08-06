Сумська пригадала останню розмову з Єгоровою: "Я їй кажу: "Ти збожеволіла"

Ольга Сумська зізналася, що скандальні заяви колись її подруги Сніжани Єгорової просто приголомшили її.

Акторка поділилася, що обірвала з путіністкою будь-яке спілкування. Сумська нагадала, що з Єгоровою почало щось не так відбуватися ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України:

"Я не спілкуюся після тих страшних подій, її заяв, її посту у Facebook. Я приголомшена. Все закінчилося. Вона почала політичну таку діяльність свою, задовго, якщо ви помітили. Вона була в опозиції і ще тоді, на той час можна було це якось слухати і це якось сприймалося. А вже тоді, коли відбулися криваві події, почалася війна, вбивали українців. І раптом такий пост. Чому так? Це якась страшна метаморфоза з людиною. Я не знаю, що може статися, щоб так зрадити Україну і свою батьківщину", - сказала Сумська у програмі "Слава+".

Також Сумська пригадала останню розмову зі Сніжаною Єгоровою, у якій розповіла їй, що відбувається в Україні:

"Остання наша розмова, я їй розповідала, що Київ бомблять, що ми втратили маму і це найжахливіше. Кажу: "Ти збожеволіла? Для чого ти це пишеш? Летять бомби". Вона була теж шокована. Вона не знала. Це, знаєш, такий глухий кут, коли людина вже не знає що відповісти і просто емоції", - сказала Сумська.

Нагадаємо, що за два дні до повномасштабного вторгнення РФ до України Сніжана Єгорова у своєму фотоблогу заявляла, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" і виступає за "російський світ".

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