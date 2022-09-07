Сумська пригадала, як її тато відмовився від звання народного артиста СРСР: "Він був принциповим"

Вчора, 6 вересня, українському актору В'ячеславу Сумському виповнилося б 88 років. Тож його донька – Ольга Сумська – вшанувала пам'ять батька.

У своєму Instagram знаменитість показала архівні чорно-білі кадри з рідною людиною та пригадала, яким тато був за життя.

Ольга Сумська вшанувала пам'ять тата / Фото: instagram.com/olgasumska

"6 вересня твій день народження, мій рідний. Я знаю, що ти завжди поряд! Біль втрати ніколи не зникне, ти просто живеш з цим…" – зворушливо написала акторка.

Ольга Сумська вшанувала пам'ять тата / Фото: instagram.com/olgasumska

Сумська пригадала один епізод дитинства, як її тато відмовився від звання народного артиста СРСР, від найвищої нагороди того часу. Ольга В'ячеславівна розповіла, що батько був за життя принциповий. Тож коли йому присвоїли почесне звання, він відмовився. А все тому, що В'ячеслав Сумський вважав себе народним артистом лише України.

Ольга Сумська вшанувала пам'ять тата / Фото: instagram.com/olgasumska

"Пам'ятаю епізод з дитинства…Тоді ми мешкали в Запоріжжі, батьки працювали в театрі ім. В.Магара… На зборі трупи оголосили, що В'ячеславу Сумському підписано звання народного артиста СРСР! Це найвища нагорода того часу (70-ті роки) для актора після державних премій…На що тато сказав: "Я відмовляюсь від цього звання, бо я народний артист України і мені цього достатньо", позбавивши себе багатьох привілеїв…Таким він був. Безмежно талановитим і принциповим у всьому…", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська вшанувала пам'ять тата / Фото: instagram.com/olgasumska

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