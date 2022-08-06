Сумська про свою доньку, яка живе в Росії: "Я не буду виправдовуватись"

Як відомо, донька Ольги Сумської, акторка Тоня Паперна наразі живе в Росії. Вона заміжня за російським актором Володимиром Ягличем та має від нього двох дітей.

У програмі "Слава+" Сумська розповіла, що спілкується з донькою кожен день.

"Ми спілкуємось, я їй розповідаю кожного дня, вона дивиться Telegram-канал. І ті українці, повір мені, які перебувають там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Всі люди, які не можуть висловитися, вони перебувають там в режимі терору. Повір мені, страшного терору", - запевнила Сумська.

Ольга Сумська зі старшою донькою / Фото: instagram.com/tony__pepper

Вона також додала, що не стане виправдовуватись через те, що її донька наразі перебуває у Росії:

"Ситуація, коли я б начебто мала виправдовуватись, я не буду цього робити. Тому що я не маю права виправдовуватись перед українцями за свою доньку перед згорьованими матерями, які втратили своїх дітей і своїх чоловіків. Я не маю на це права і я не буду цього робити. Але та тотальна залежність, яка сьогодні є там і воно наразі не зрушиться поки що. Тому що крок ліворуч, крок праворуч і все", - пояснила зірка.

Окрім того Сумська розповіла й про свою близьку подругу, яка в Росії відома композиторка. Імені подруги Сумська не стала називати зі зрозумілих причин. Акторка зауважила, що жінка через свою підтримку України залишилася без роботи:

"Я спілкуюся з моєю найближчою подругою, це дуже відома людина там, це композиторка. Вона відмовилася від будь-яких робіт, вона безробітня, тому що вона не підтримала політику своїх колег, які виходять з літерою z. Це не зомбі. Ти уявляєш собі ступінь цинізму, коли люди за гроші, знаючи, що тут море крові, підтримують той режим за такі шалені гроші", - сказала Сумська.

Читайте також: