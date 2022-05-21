Сумська різко відповіла Кондратюку, який порадив їй розірвати стосунки з донькою, яка живе в Росії

Сумська різко відповіла Кондратюку, який порадив їй розірвати стосунки з донькою, яка живе в Росії

Українська акторка Ольга Сумська важко переживає той факт, що її старша донька Антоніна разом з чоловіком та дітьми мешкає в країні-агресорці Росії.

Та, як зазначила Народна артистка України, якби вона могла щось змінити, то вона б змінила. У коментарі для Вікна-новини Сумська зізналася, що їй дуже боляче, коли українці виливають на неї багато хейту через цю ситуацію:

"Якби я, як мама, могла вплинути хоч на що-небудь, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там. Все те лайно, яке пишуть мені деякі українці з приводу цієї ситуації – це ще болючіше", - поділилася акторка.

Ольга Сумська з донькою / Фото: instagram.com/tony__pepper

Окрім того вона відповіла й продюсеру Ігорю Кондратюку, який раніше порадив Сумській розірвати стосунки зі старшою донькою:

"Як я можу вплинути? Ніяк. Тут раптом Ігор Кондратюк взявся мені давати поради. Пане Кондратюку, хто ви такий, що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, зректися її та своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю", - наголосила Сумська.

Донька Ольги Сумськоъ з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

Як відомо, старша донька Ольги Сумської Антоніна живе і працює у Росії, куди виїхала ще за студентських часів. Там артистка зустріла свого чоловіка, російського актора Володимира Яглича, від якого народила двох дітей.

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