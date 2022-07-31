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Сумська розповіла про останню розмову з Русланою Писанкою: "Вона ховала маму по Viber"

Сумська розповіла про останню розмову з Русланою Писанкою: "Вона ховала маму по Viber"

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Сумська розповіла про останню розмову з Русланою Писанкою: "Вона ховала маму по Viber"

Ольга Сумська і Руслана Писанка / Фото: instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська поділилася, якою була її остання розмова з зірковою подругою Русланою Писанкою, яка померла 19 липня.

Ольга Сумська розповіла, що останній раз, перед смертю Руслани Писанки, списувалася з нею три тижні тому.

Руслана написала Сумській SMS зі словами підтримки, оскільки акторка втратила маму майже одночасно з Писанкою. Мама Руслани померла незадовго до смерті доньки. Мами Ольги Сумської не стало 27 лютого:

"Я отримала від Руслани нещодавно, тижні три тому, SMSку, що все буде добре. Вона мені співчувала щодо втрати мами, і я так само, адже наші мами пішли в засвіти практично з різницею в місяць, може трошки більше. І Руслана ховала її по Viber, адже всім займався Ігор. Це дуже важко", - розповіла Сумська, пише "24 канал".

Ольга Сумська та Руслана Писанка / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська та Руслана Писанка / Фото: instagram.com/olgasumska

Як відомо, Писанка поїхала до Німеччини на лікування, а от її мама з чоловіком Ігорем зосталися в Україні. Мама Писанки боролася з раком останньої стадії і її стан лише погіршувався. Жінка померла на руках у чоловіка Руслани. Він займався похованням.

"І Русланочка написала мені, що щойно вона повернеться, ми обов'язково маємо почитати нову п'єсу і зробити її на наш дует. Ми давно вже мріяли зіграти вдвох. Це дуже боляче. Було стільки планів, і так усе зненацька обірвалося. Господи, світла їй пам'ять. Наша прекрасна, неповторна Руслана Ігорівна", - сказала Сумська.

Ольга Сумська та Руслана Писанка / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська та Руслана Писанка / Фото: instagram.com/olgasumska

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