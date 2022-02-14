Сумська розповіла про перший День закоханих з Борисюком: "Зрозуміла, що все серйозно"

Сумська розповіла про перший День закоханих з Борисюком: "Зрозуміла, що все серйозно"

Також артистка поділилася архівними знімками.

Відома українська акторка Ольга Сумська вирішила поділитися історією кохання зі своїм чоловіком, Віталієм Борисюком.

Як говорить артистка, їхні стосунки розпочалися 14 лютого 1991 року. Саме тоді вона зрозуміла, що між нею та Борисюком все серйозно.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

"Все почалося саме в цей день, 14лютого! Тоді, 1991 року ми вперше святкували День Валентина! Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу "Кандід" шоколадне серце від Віталія Борисюка із запискою всередині і зрозуміла, що все серйозно! Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандіда і Кунегунду…Вольтер і Бернстайн знають більше за нас! Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше", - поділилася Сумська.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Також акторка показала архівні чорно-білі фото, на яких ще зовсім молодою позувала перед камерою з Віталією Борисюком. На фото, щасливі Ольга та Віталій обнімають та ніжно цілують одне одного.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк / instagram.com/olgasumska

Зазначимо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися майже 26 років тому.

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