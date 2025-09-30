- Дата публікації
Сумська розсекретила, як зі старшою донькою Тонею вітала ексчоловіка Паперного з ювілеєм
Антоніна Паперна привітала батька з ювілеєм, незважаючи на відстань.
Українська акторка Ольга Сумська поділилася, як привітала з 75-річчям свого колишнього чоловіка, народного артиста України Євгена Паперного.
Акторка розповіла, що мала можливість зробити це особисто. Водночас, артистка поділилася архівними світлинами з театральних постановок у соцмережах та написала теплі слова ексчоловіку.
"Я його поцілувала, підняла келих шампанського за здоров’я", — зазначила Сумська у коментарі для Oboz.ua.
За словами артистки, привітання викликало подив у багатьох її підписників. Фани були здивовані, що Сумська й досі не забуває багаторічні творчі стосунки з людиною, яка й досі є колегою акторки. Акторка додала, що окрім робочого партнерства їх з Євгеном об’єдную й донька Тоня.
Зірка зауважила, що Антоніна також не забула про ювілей. Знаменитість підкреслила, що хоче, аби Паперний відчував їхню підтримку й досі.
"Вона сама все знає! Звісно, привітала. Мені дуже хочеться, щоб Євген відчував нашу підтримку, бо він славетний актор, який віддав сцені десятиліття свого життя", — наголосила акторка.
Антоніна Паперна ще до початку повномасштабної війни переїхала до Росії й залишилася там. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, який через незаконні поїздки до Криму внесений до бази сайту "Миротворець". Подружжя виховує двох дітей.
Після нападу Росії на Україну Антоніна не виїхала з країни-агресорки та зберігає мовчання, продовжуючи зніматися в російських проєктах.
Ольга Сумська нерідко стикається з критикою через те, що її донька мешкає в РФ. Проте акторка пояснює, що Антоніна фізично не може залишити Росію, а чоловік Сумської Віталій Борисюк додає, що Тоні, ймовірно, взагалі не дозволяють виїзд із країни.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розкрила суму інвестицій у бізнес доньки та пояснила, чому не носитиме одяг її бренду. Акторка підтримала молодшу доньку у старті своєї справи, але зізналася, що сама не планує бути її клієнткою.