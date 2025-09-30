ТСН у соціальних мережах

Сумська розсекретила, як зі старшою донькою Тонею вітала ексчоловіка Паперного з ювілеєм

Антоніна Паперна привітала батька з ювілеєм, незважаючи на відстань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Сумська з донькою Тонею

Ольга Сумська з донькою Тонею / © Viva

Українська акторка Ольга Сумська поділилася, як привітала з 75-річчям свого колишнього чоловіка, народного артиста України Євгена Паперного.

Акторка розповіла, що мала можливість зробити це особисто. Водночас, артистка поділилася архівними світлинами з театральних постановок у соцмережах та написала теплі слова ексчоловіку.

"Я його поцілувала, підняла келих шампанського за здоров’я", — зазначила Сумська у коментарі для Oboz.ua.

За словами артистки, привітання викликало подив у багатьох її підписників. Фани були здивовані, що Сумська й досі не забуває багаторічні творчі стосунки з людиною, яка й досі є колегою акторки. Акторка додала, що окрім робочого партнерства їх з Євгеном об’єдную й донька Тоня.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Євген Паперний

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Євген Паперний

Зірка зауважила, що Антоніна також не забула про ювілей. Знаменитість підкреслила, що хоче, аби Паперний відчував їхню підтримку й досі.

"Вона сама все знає! Звісно, привітала. Мені дуже хочеться, щоб Євген відчував нашу підтримку, бо він славетний актор, який віддав сцені десятиліття свого життя", — наголосила акторка.

Ольга Сумська з донькою Тонею / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою Тонею / © instagram.com/olgasumska

Антоніна Паперна ще до початку повномасштабної війни переїхала до Росії й залишилася там. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, який через незаконні поїздки до Криму внесений до бази сайту "Миротворець". Подружжя виховує двох дітей.

Після нападу Росії на Україну Антоніна не виїхала з країни-агресорки та зберігає мовчання, продовжуючи зніматися в російських проєктах.

Ольга Сумська нерідко стикається з критикою через те, що її донька мешкає в РФ. Проте акторка пояснює, що Антоніна фізично не може залишити Росію, а чоловік Сумської Віталій Борисюк додає, що Тоні, ймовірно, взагалі не дозволяють виїзд із країни.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розкрила суму інвестицій у бізнес доньки та пояснила, чому не носитиме одяг її бренду. Акторка підтримала молодшу доньку у старті своєї справи, але зізналася, що сама не планує бути її клієнткою.

