Сумська розсекретила, як зі старшою донькою Тонею вітала ексчоловіка Паперного з ювілеєм

Ольга Сумська з донькою Тонею / © Viva

Українська акторка Ольга Сумська поділилася, як привітала з 75-річчям свого колишнього чоловіка, народного артиста України Євгена Паперного.

Акторка розповіла, що мала можливість зробити це особисто. Водночас, артистка поділилася архівними світлинами з театральних постановок у соцмережах та написала теплі слова ексчоловіку.

"Я його поцілувала, підняла келих шампанського за здоров’я", — зазначила Сумська у коментарі для Oboz.ua.

За словами артистки, привітання викликало подив у багатьох її підписників. Фани були здивовані, що Сумська й досі не забуває багаторічні творчі стосунки з людиною, яка й досі є колегою акторки. Акторка додала, що окрім робочого партнерства їх з Євгеном об’єдную й донька Тоня.

Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Євген Паперний

Зірка зауважила, що Антоніна також не забула про ювілей. Знаменитість підкреслила, що хоче, аби Паперний відчував їхню підтримку й досі.

"Вона сама все знає! Звісно, привітала. Мені дуже хочеться, щоб Євген відчував нашу підтримку, бо він славетний актор, який віддав сцені десятиліття свого життя", — наголосила акторка.

Ольга Сумська з донькою Тонею / © instagram.com/olgasumska

Антоніна Паперна ще до початку повномасштабної війни переїхала до Росії й залишилася там. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, який через незаконні поїздки до Криму внесений до бази сайту "Миротворець". Подружжя виховує двох дітей.

Після нападу Росії на Україну Антоніна не виїхала з країни-агресорки та зберігає мовчання, продовжуючи зніматися в російських проєктах.

Ольга Сумська нерідко стикається з критикою через те, що її донька мешкає в РФ. Проте акторка пояснює, що Антоніна фізично не може залишити Росію, а чоловік Сумської Віталій Борисюк додає, що Тоні, ймовірно, взагалі не дозволяють виїзд із країни.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розкрила суму інвестицій у бізнес доньки та пояснила, чому не носитиме одяг її бренду. Акторка підтримала молодшу доньку у старті своєї справи, але зізналася, що сама не планує бути її клієнткою.