ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська шокувала, як стала жертвою гейту на тлі втрати мами: "Дуже страшна ситуація"

Знаменитість розповіла про гіркий досвід через встановлення пам’ятника рідній людині.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про болісну ситуацію, з якою зіткнулася під час встановлення пам’ятника на могилі своєї мами.

Акторка зізналася, що поки тривали роботи, вона стала жертвою цинічного гейту з боку блогерів, які спеціально знімають відео на кладовищах, коли пам’ятники ще не встановлені, й публікують це в Мережу, провокуючи хвилю негативу.

"Сталася одна дуже страшна ситуація: є блогери, які стежать за могилами відомих людей. Знімають це на відео, виставляють назагал. І починається хвиля ганьби — цинічна, бездушна. Один із таких блогерів зняв відео про нас, коли я саме займалася проєктом", — поділилася Сумська в інтерв’ю Oboz.ua.

Акторка наголосила, що встановлення пам’ятника вона профінансувала самостійно. Процес тривав довго, адже, за її словами, це було не лише фінансово складно, а й емоційно важко.

"Я ретельно його готувала — він народжувався в моїй душі. Старша донька Тоня запропонувала використати листи, які мама й тато писали одне одному. Це пам’ятник про кохання наших батьків. І він вийшов неймовірним — усі, хто бачив, кажуть так", — зворушливо зауважила акторка.

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

На запитання, чи долучалася до встановлення пам’ятника її сестра Наталія Сумська, акторка відповіла, що ні. Водночас артистка додала, що була б рада розділити важливий момент з нею. Відомо, що між сестрами Сумськими вже тривалий час зберігаються непрості стосунки. Попри спільне творче минуле, їхнє спілкування фактично припинилося.

Наприкінці Ольга емоційно звернулася до недоброчесних людей, які перетворюють чужий біль на контент: "Як так можна? Яке право має людина ходити на цвинтар і знімати могили відомих людей лише для того, щоб виставити це і критикувати? І я просто не розумію: як люди можуть наважитися на такий гейт? Звідки вони беруть сили на це? І що потім залишається в їхніх душах після всього цього?"

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

Зазначимо, мама акторок Ольги та Наталії Сумських — Ганна Іванівна Сумська — заслужена артистка УРСР та багаторічна акторка Національного театру імені Івана Франка. Вона відійшла у засвіти у ніч проти 27 лютого 2022 року в Києві, на 89-му році життя.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зізналася, що після короткого примирення їхні стосунки з сестрою Наталією знову зіпсувалися. Акторка з сумом зазначила, що між ними "щось зруйнувалося", і поки що спілкування не відновилося.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie