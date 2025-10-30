Ольга Сумська шокувала, як стала жертвою гейту на тлі втрати мами: "Дуже страшна ситуація"

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українська акторка Ольга Сумська відверто розповіла про болісну ситуацію, з якою зіткнулася під час встановлення пам’ятника на могилі своєї мами.

Акторка зізналася, що поки тривали роботи, вона стала жертвою цинічного гейту з боку блогерів, які спеціально знімають відео на кладовищах, коли пам’ятники ще не встановлені, й публікують це в Мережу, провокуючи хвилю негативу.

"Сталася одна дуже страшна ситуація: є блогери, які стежать за могилами відомих людей. Знімають це на відео, виставляють назагал. І починається хвиля ганьби — цинічна, бездушна. Один із таких блогерів зняв відео про нас, коли я саме займалася проєктом", — поділилася Сумська в інтерв’ю Oboz.ua.

Акторка наголосила, що встановлення пам’ятника вона профінансувала самостійно. Процес тривав довго, адже, за її словами, це було не лише фінансово складно, а й емоційно важко.

"Я ретельно його готувала — він народжувався в моїй душі. Старша донька Тоня запропонувала використати листи, які мама й тато писали одне одному. Це пам’ятник про кохання наших батьків. І він вийшов неймовірним — усі, хто бачив, кажуть так", — зворушливо зауважила акторка.

Могила мами Ольги Сумської / © instagram.com/olgasumska

На запитання, чи долучалася до встановлення пам’ятника її сестра Наталія Сумська, акторка відповіла, що ні. Водночас артистка додала, що була б рада розділити важливий момент з нею. Відомо, що між сестрами Сумськими вже тривалий час зберігаються непрості стосунки. Попри спільне творче минуле, їхнє спілкування фактично припинилося.

Наприкінці Ольга емоційно звернулася до недоброчесних людей, які перетворюють чужий біль на контент: "Як так можна? Яке право має людина ходити на цвинтар і знімати могили відомих людей лише для того, щоб виставити це і критикувати? І я просто не розумію: як люди можуть наважитися на такий гейт? Звідки вони беруть сили на це? І що потім залишається в їхніх душах після всього цього?"

Ольга Сумська з мамою / © instagram.com/olgasumska

Зазначимо, мама акторок Ольги та Наталії Сумських — Ганна Іванівна Сумська — заслужена артистка УРСР та багаторічна акторка Національного театру імені Івана Франка. Вона відійшла у засвіти у ніч проти 27 лютого 2022 року в Києві, на 89-му році життя.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зізналася, що після короткого примирення їхні стосунки з сестрою Наталією знову зіпсувалися. Акторка з сумом зазначила, що між ними "щось зруйнувалося", і поки що спілкування не відновилося.