Ольга Сумська, Маша Єфросиніна, атака на Київ 20 серпня

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У ніч проти 20 серпня українські знаменитості, як і тисячі киян, ховалися від російської атаки в укриттях, паркінгах та коридорах, а вранці показали наслідки пережитого.

Як відомо, російські війська вночі 20 серпня здійснили чергову масовану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. У столиці пролунала серія вибухів, а наслідки обстрілу зафіксували одразу в кількох районах міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні та освітні заклади, виникли пожежі. Є щойнаменше 12 загиблих і десятки постраждалих.

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Після важкої ночі українські знаменитості почали публікувати кадри та новини з Києва. Зокрема, в Instagram привертали увагу світу до чергового російського терору й висловлювали співчуття співгромадянам.

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Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська показала, як переживала атаку безпосередньо під час повітряної тривоги. Зірка перебувала в укритті, коли неподалік пролунала серія потужних вибухів.

На опублікованих кадрах помітно, наскільки сильно артистка була налякана й здригалася щоразу чула гучні звуки. Чоловік, який перебував поруч із нею, навіть почав рахувати вибухи.

«Боже, який жах. Це зовсім поряд», — емоційно сказала Сумська.

Ольга Сумська

Маша Єфросиніна

Телеведуча напередодні отримала повідомлення від чоловіка, військовослужбовця Тимура Хромаєва, який попередив її про небезпеку та нічну атаку заздалегідь.

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Тож ведуча вирішила не ризикувати й залишилася ночувати в укритті. Попри пережите, вже наступного ранку Єфросиніна не стала скасовувати робочі плани — разом із командою вона продовжила працювати.

Маша Єфросиніна

Тарас Цимбалюк

Актор не залишився осторонь трагедії та відреагував на нічний обстріл столиці. Він наголосив на цинізмі ударів по цивільних і висловив співчуття родинам загиблих. Окремо актор подякував українським силам протиповітряної оборони, які цієї ночі захищали столицю від російських ракет і дронів.

«Чергова страшна ніч у столиці… Знову тотальна несправедливість, знову цинічні удари по мирному населенню, знову багато поранених, знову загиблі українці… Низький уклін силам ППО! Щирі співчуття сім’ям загиблих…», — написав зірка.

Сториз Тараса Цимбалюка

Тіна Кароль

Сториз Тіни Кароль

Alyona Alyona

Реперка звернулася до міжнародної аудиторії англійською мовою. Артистка наголосила, що російська агресія щодня забирає життя мирних українців, і закликала світ не сприймати подібні атаки як щось звичне.

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Вона також нагадала про необхідність посилення української протиповітряної оборони та оголошений траур 21 серпня.

Сториз Alyona Alyona

Соломія Вітвіцька

Телеведуча, яка зараз перебуває на останньому місяці вагітності, також відреагувала на нічний терор. Вона оприлюднила кадри наслідків атаки на столицю та коротко повідомила своїм підписникам актуальну інформацію.

Сториз Соломії Вітвіцької

Джамала

Сториз Джамали

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