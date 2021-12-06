Сумська в образі княгині Ольги показала фото 24-річної давнини

Зірка показала архівний знімок.

Українська акторка Ольга Сумська, яка й зараз має гарний вигляд, у молодості була неперевершеною.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка показала архівне фото, яке було зроблене 24 роки тому. На знімку артистка зображена в образі княгині Ольги. Вона позує перед камерою у відповідному вбранні.

Ольга Сумська в образі княгині Ольги / instagram.com/olgasumska

До слова, Ольга тоді була на відкритті Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Нагадаємо, зірка полюбляє тішити своїх фанів архівними фото. Нещодавно вона показала знімки зі знімального майданчика картини "Йордань". Також акторка показувала фото, яке було зроблене під час знімань серіалу "Роксолана".

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