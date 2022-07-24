Сумська висловилася про путіністку-зрадницю Повалій: "Дуже боляче"

Легендарна українська акторка Ольга Сумська прокоментувала проросійську позицію співачки Таїсії Повалій.
Путіністка-зрадниця виступає у Росії та Білорусі. Зокрема, 9 травня вона співала у Москві "Рідна мати моя", а днями засвітилася на фестивалі "Слов'янський базар", який відбувся у Вітебську.
В ефірі FreeDom знаменитість заявила, що Повалій перейшла межу.
"Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила мости. Є якась межа можливого, і вона перейшла цю межу", – прокоментувала Сумська.
Крім того, зірка відповіла на запитання, чи є ще якісь українські та російські артисти, які її розчарували. Так, вона поділилася, що чекала на реакцію російських колег, з якими брала участь у зніманнях, зокрема, в Україні. Втім, вони мовчали. Ольга зазначила, що зараз навіть не хоче чути артистів-мовчунів, та не спілкується з такими.
"Вже пізно щось говорити. Коли війна почалася і треба було якось об'єднуватися... Це таке болюче питання, яке постійно накопичується. Проте треба було говорити раніше. А зараз, коли вже все відбувається... На початку могли вплинути найвідоміші люди, перший ешелон, від яких залежить певна громадська думка, але вони не висловлювалися. І ті сторінки, які закриті для нас, про це свідчать", – розповіла вона.
Також артистка додала, що антивоєнні картинки в Мережі "Нет войне!" - це маячня, оскільки в цьому меседжі немає конкретної позиції.
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, де у Києві поховають Руслану Писанку. Акторка була дуже близькою з ведучою.
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