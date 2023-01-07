Народна артистка України Ольга Сумська сьогодні, 7 січня, у Різдво пригадала, як знімалася у знаменитому мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки" за мотивами твору Миколи Гоголя.

На сторінці в Instagram акторка поділилася фрагментом відео, де вона разом з Вєркою Сердючкою сперечається через те, що сталося з ковалем Вакулою. Окрім того, Сумська показала, що лишилося поза кадром і не увійшло до мюзикла.

"Різдвяне… Для прихильників нашого легендарного мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки". Відео – "за кадром", або матеріал, який не увійшов до фільму…Чого тільки варта наша бійка двох пліткарок разом з Вєркою Сердючкою! Хіба я могла подумати, що саме цей невеличкий епізод і моя "дура с розой", яку мені запропонував зіграти Семен Горов, так запам'ятається глядачам! Звісно, дует відбувся завдяки партнерству з талановитим Андрієм Данилком, який видавав такі імпровізації, що щоразу знімальна група була в захваті! Золотий час українського телебачення…" – розповіла Ольга Сумська.

Своєю чергою, шанувальники артистки подякували їй за теплі спогади і поділилися, чи дивляться зараз цей мюзикл: "Як я любила цей мюзикл! Завжди дивилася на Різдво. Пісня, яку Повалій виконує – одна з улюблених. А тепер через неї, Лорак і Кіркорова не можу дивитися", "теж тепер не можу дивитися. Ці три погані (Лорак, Кіркоров, Лоліта) зіпсували такий чудовий мюзикл", "Олю, як нам потрібний новий український мюзикл! З цими епізодами! Вірю, що вам під силу запалити наших режисерів на таку авантюру. Цей шедевр люблю, та, як більшість українців, дивитись не можу через домінування російського. Заборонити їх просто. Але людям потрібна альтернатива українська!".

Зазначимо, що мюзикл "Вечори на хуторі біля Диканьки" був знятий 2001 року українським режисером Семеном Горовим. Проте, у ньому знялося чимало зірок, які наразі підтримують криваву політику путіна і вторгнення росії на територію Украни у наш час. Йдеться про Ані Лорак і Таїсію Повалій, які зрадили народ України, замовчуючи війну в рідній країні і продовжуючи виступати в росії. Філіпа Кіркорова, Лоліту, які підтримують повномасштабну війну в Україні.

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