Тіна Кароль, Артем Пивоваров, Каріна Вараді / © Голос Країни

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Співак Артем Пивоваров не погодився з критикою Тіни Кароль під час вокального батлу команди MONATIK на «Голосі країни-14».

У першому батлі команди зійшлися Каріна Вараді та Анна Пулова. Їхні музичні історії та досвід були зовсім різними: Каріна працює продавчинею халатів, тоді як Анна має чималий сценічний досвід і свого часу співала навіть перед королівською родиною Бельгії. Та на сцені «Голосу країни» минулі досягнення не гарантують перемоги — усе вирішує конкретний виступ.

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“Дівчата, ви круті, розслабляємося”,— підтримав учасниць тренер.

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Учасниці з команди Дмитра Монатіка / © Голос Країни

Учасниці з команди Дмитра Монатіка / © Голос Країни

Після виступу Каріні довелося почути чимало зауважень. Тіна Кароль звернула увагу на її інтонації, міміку та надмірну емоційність, які, на думку тренерки, заважали цілісності виконання.

“Каріну захлинули емоції. Інтонаційно Ви поплили, завищуючи ноти, а це означає, що Вас настільки рвало всередині, що Ви почали просто завищувати. Ви так робили щелепою і навіть не зрозуміли, звідки це з Вас взялося. Але це не обличчям робиться”,— зауважила тренерка.

Тіна Кароль / © Голос Країни

Втім, не всі подивилися на виступ учасниці так критично. Артем Пивоваров став на захист Каріни й підтримав її, коли обговорення зосередилося на недоліках.

“Не погоджуюся з Тіною. Навіть меми такі ходили про Бейонсі, де вона на сцені з дуже дивним обличчям постійно. І так само в Ріани були меми. Це говорить про те, що емоції, так, можуть брати верх. Але я бачаю в цьому плюси. Особливо в епоху штучного інтелекту мені завжди цікаво спостерігати за якимись шороховатостями в номері. Тому я стану на сторону Каріни”,— поділився думкою артист.

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Артем Пивоваров / © Голос Країни

Учасниці з команди Дмитра Монатіка / © Голос Країни

Після батлу Монатік мав визначити, хто з вокалісток продовжить боротьбу в його команді. І тренер зробив вибір на користь Каріни, віддавши їй перевагу перед досвідченою Анною.

Каріна Вараді / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, минулого випуску "Голосу країни-14" Наталія Могилевська розплакалась через свій вибір, а Тіна Кароль закрила команду.

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