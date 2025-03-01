Суперечка Зеленського і Трампа: Дантес підтримав українського президента піснею, а Monatik – притчею

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже ввійшла в історію своєю скандальною суперечкою.

Після напруженої розмови на підвищених тонах Володимир Зеленський з делегацією покинув Білий дім. Крім того, через різні погляди на досягнення миру в Україні та військової допомоги було скасовано підписання угоди про корисні копалини.

Українські зірки вже відреагували на подію та разом з українцями стали на захист президента України. У різних спосіб вони розкритикували цинічну поведінку Дональда Трампа й виказали свій гнів не лише у словах, але й творчості. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найгостріші заяви знаменитостей.

Володимир Дантес

Український артист не втримався й усі емоції передав через музику та ненормативну лексику, назвавши Трампа "л*хом".

Женя Галич

Музикант запозичив ідею у Дантеса й зробив флешмоб. У результаті він також записав оригінальну пісню, де виказав своє розчарування у президенті США з лайкою та підтримав Зеленського.

Дантес і Женя Галич розкритикували Трампа після його суперечки із Зеленським

MONATIK

Артист після скандальних переговорів склав притчу про горіх і апельсин, використавши алегорію.

Реакція українських зірок на сварку Зеленського та Трампа у США

Володимир Остапчук

"Ніколи не намагайтеся знущатися з нашої країни і нашого Президента", - звернувся до Дональда ведучий.

Реакція українських зірок на сварку Зеленського та Трампа у США

Катерина Осадча

Зірка закликала конвертувати свою лють у донати, адже після переговорів ми ще більше усвідомили, що сила в українській єдності.

Реакція українських зірок на сварку Зеленського та Трампа у США

Ірина Сопонару

"Наша гордість за Зеленського важливіша за розчарування в Трампі. Щодо нього, думаю, ніхто не плекав сильних ілюзій. Зеленський довів свою стійкість і силу перед набагато гіршими ситуаціями, і його підтримує не один президент США, а весь цивілізований світ. Американці зробили свій вибір, і, на жаль, він не завжди раціональний. Але головне – хто стоїть по інший бік розмови. І Зеленський представляє не просто себе, а всю Україну – сильну, незламну і гідну", - підкреслила акторка.

Реакція українських зірок на сварку Зеленського та Трампа у США

Григорій Решетнік

"Чому туди не взяли Усика – було б значно легше домовитися", - жартома написав ведучий.

Реакція українських зірок на сварку Зеленського та Трампа у США

Анатолій Анатоліч

"Те, що вчора робив самозакоханий президент найсильнішої країни в світі, є просто намаганням показати всім, який ти сильний і чіткий. Точно як в школі на перерві за гаражами, коли старший і сильніший хотів легко побити свою жертву. Не вийшло. Отримав здачі. І таке буває. Чим це виллється для нас я не знаю. І вже не дуже вірю так званим експертам. Але те, що я все ще вірю в прості істини – це факт. Добро все одно завжди переможе. Якби було не так – не було б вже нашої цивілізації", - підкреслив шоумен.

Реакція українських зірок на сварку Зеленського та Трампа у США

Маша Єфросиніна

Реакція українських зірок на сварку Зеленського та Трампа у США

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