Супермодель Джіджі Хадід заарештували в аеропорту через зберігання марихуани

Знаменитість намагалася провезти психотропну речовину на Кайманові острови.
З американською супермоделлю Джіджі Хадід сталася неприємна ситуація в аеропорті, коли вона летіла з США на Кайманові острови.
28-річну зірку модельного бізнесу затримали, коли знайшли в її багажі марихуану та "посуд для її вживання" під час проходження митниці в аеропорту. Психотропна речовина також була знайдена і в багажі подруги Хадід Лії Ніколь Маккарті, з якою вона подорожувала, пише JustJared.
Джіджі та Лія були заарештовані за "підозрою у ввезенні ганджі та посуду, що використовується для вживання ганджі". Їх доставили до центру утримання ув'язнених, а потім відпустили під заставу.
Хадід та її подрузі було висунуто обвинувачення і вони обидві визнали себе винними за звинуваченнями. Обидві були оштрафовані на тисячу доларів.
Як пізніше прокоментував представник Джіджі Хадід, вона придбала марихуану на законних підставах у США і мала медичну ліцензію:
"Джиджі подорожувала з марихуаною, придбаною на законних підставах у Нью-Йорку з медичною ліцензією. Вона також дозволена для використання з медичною метою на Великому Каймані від 2017 року. Її послужний список залишається чистим, і вона насолоджувалась залишком свого часу на острові", - сказав представник моделі.
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