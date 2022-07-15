Супермодель Ірина Шейк потрапила в скандал: використала російський терористичний символ Z

Російська супермодель Ірина Шейк, яка мешкає та працює у США, потрапила у скандал.

Так, Ірина Шейк опублікувала у себе в Instagram декілька сторіз, які дуже обурили громадськість.

Певно, російська душа Шейк засумувала за батьківщиною, тож вона влаштувала собі "російські розваги". Спочатку модель сходила до лазні, а потім нарубала цілий тазик олів'є.

Фото: instagram.com/irinashayk

Фото: instagram.com/irinashayk

Фото з салатом Шейк підписала: "Russianzz on Wednaday", - використавши у слові russians російську терористичну символіку, - літеру z. Що саме керувало Іриною – не подумала, або ж таки навпаки – проявила позицію – невідомо.

Втім, шквал критики на модель обрушився. Тож вона поквапилася видалити свої красномовні сторіз. Небайдужі вже почали вимагати, аби з Шейк припинили співпрацю знамениті бренди і аби знаменитість відправили на батьківщину, де вона зможе їсти олів'є зранку до ночі.

Фото: instagram.com/irinashayk

Зазначимо, що Ірина Шейк про жорстоку війну, яку Росія розв'язала проти України, висловилася один раз. 1 березня у своєму Instagram вона розмістила пост з гаслом No war (ні війні) з зображенням символу peace – пацифік. Під тим постом Шейк розмістила посилання на благодійні фонди, які займаються допомогою українцям.

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