Суперприз для переможниці “Голосу країни-12”: фольклористка Марія Квітка отримає запис пісні, її ротацію на радіо та кліп

Вчора на телеканалі ТЕТ відбувся грандіозний суперфінал головного вокального проєкту “Голос країни-12”. Суперфінал проходив у спеціальному форматі, який відповідав воєнному часу. Локацією для вечора української пісні стала станція київського метрополітену Майдан Незалежності, яка з початку повномасштабної війни є знаковим місцем зустрічі українців та проведення важливих подій.

За результатами глядацького голосування, переможницею “Голосу країни-12” стала хранителька української культури Марія Квітка з команди “Другий шанс”. До перемоги фольклористку та збирачку українського пісні привели народні тренери – Андрій Мацола та Олександра Заріцька, врятувавши дівчину на етапі “Нокаутів” від вильоту з проєкту. Отримавши свій другий шанс, Марія не підвела тренерів у фіналі та перемогла з піснею на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне".

"Другий шанс" виконав свою місію на проєкті. Оскільки ми народна команда та народні тренери, для нас ця перемога – велика подяка від людей і підтвердження того, що ми зробили свою роботу якісно. Для нас це найголовніше", – сказав народний тренер і меценат Андрій Мацола.

Дівчина отримала кубок переможця від проєкту “Голос країни”, а також головний музичний суперприз проєкту від мецената Андрія Мацоли -- запис пісні, її ротацію на радіо та зйомки відеокліпу. Тож музичний шлях Марії Квітки лише починається.

Нагадаємо, у суперфіналі проєкту, голосуючи за своїх улюблених учасників, глядачі донатили на придбання комплектів для розміновування звільненої української землі на півдні. Кошти, отримані від голосування у фіналі, автоматично підуть на цю благодійну мету. Благодійна ініціатива реалізовується спільно з фондом компетентної допомоги армії Повернись живим і платформою Dobro.ua.