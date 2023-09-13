Суровцев без бороди показав, який вигляд вони з дружиною мали 10 років тому на першому весіллі

Український актор та учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев показав фотографії зі свого другого весілля з чемпіонкою України з еротичного шоу Ксенією.

Як відомо, 10 років тому закохані вже одружувалися, але тоді не зуміли зберегти шлюб. На своїй сторінці в Instagram Суровцев поміркував, що змінилося відтоді, як вони вперше з Ксенією одружилися, а також показав фото з їхнього першого весілля 10 років тому:

"Минуле весілля було 10 років тому. Ми були на 10 років молодшими, але і на 10 років дурнішими, тому і не змогли зберегти те, що будували разом. До речі, якщо прогортаєте фото, то в кінці побачите світлини з нашого першого весілля. Зараз все інакше: інші цінності, інші почуття, інші цілі. Точніше вони не інші, а просто більш дорослі, більш глибокі і вагомі", - пояснив Суровцев.

Олексій Суровцев з дружиною 10 років тому / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев з дружиною 10 років тому / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Також актор відповів на запитання прихильників, навіщо їм з Ксенією потрібно було влаштовувати весілля ще раз:

"Це те, що нам обом було дуже потрібно. Влаштувати для себе невеличке свято в колі найближчих, знову відчути це хвилювання (а воно було чималеньким), трохи переключити думки з тих труднощів, з якими ми зіштовхуємось кожен день. Це було дійсно наше особисте свято", - пояснив Суровцев.

Дружина Олексія Суровцева Ксенія / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев з дружиною / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Олексій Суровцев з дружиною / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Нагадаємо, нещодавно сказала своєму коханому "так" й блогерка Настя Талпа. 8 вересня флористка пішла під вінець з хлопцем на ім'я Богдан Скальницький. Пара влаштувала грандіозне свято, де було чимало зірок, а перший танець закохані танцювали під виступ наживо співачки Анни Трінчер. Окрім того, друзі презентували молодятам свій лімузин.

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