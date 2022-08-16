Суровцев натякнув на возз'єднання зі своєю другою дружиною та публічно зізнався їй у коханні

Так, знаменитість, який під час війни став рятувати тварин, натякнув на возз'єднання зі своєю колишньою дружиною, чемпіонкою України з еротичного шоу Ксенією.

Про це свідчить романтичний допис стриптизера на сторінці в Instagram. Олексій оприлюднив їхнє спільне фото, привітав її з днем народження та публічно зізнався у коханні.

Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

"У моєму житті є дві особливі жінки. Одна дала мені життя і виховала, інша дала мені крила. Не знаю, чи дав я крила тобі, але я намагався і намагаюся це робити, навіть якщо в якісь проміжки життя опускав тебе на саму глибину, щоб відштовхнутися. У тебе сьогодні день народження! Від щирого серця… Дякую, що поряд. Надихаєш, окриляєш, підштовхуєш, даєш тепло і шепочеш на вушко, куди йти. Непомітно. Мудро. По жіночому… Уо ай ні ("я тебе кохаю" китайською мовою – Ред.).P.S. Це старе наше фото, колись будуть нові. P.P.S. Зараз почнеться: "Я так і знав", "А я говорила", – поділився він.

Зауважимо, Олексій та Ксенії були у шлюбі протягом 12 років. Вона стала його другою офіційною дружиною.

Фото: instagram.com/lady.beatrise

Після неї Суровцев мав тривалі стосунки з призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодібілдингу Анною Скворцовою. Але на початку грудня 2021 року пара розійшлася.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вперше розповіла в інтерв'ю про свого коханого, ресторатора Михайла Кацуріна. Зірка поділилася про зустріч з обранцем після повернення її до України.

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