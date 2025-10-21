"Суспільне" відповіло Поляковій, яка вимагає змінити правила нацвідбору та погрожує судом

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

У "Суспільному" відповіли співачці Олі Поляковій, яка вимагає змінити правила Національного відбору на "Євробачення", в разі не виконання цього погрожує судом.

Мовник повідомив, що отримав від артистки відповідну заяву 16 жовтня. Співачка вимагає від "Суспільного" змінити правила нацвідбору, щоправда, без уточнення, які саме. Однак мовник стверджує, що це не є можливим. Національний відбір офіційно розпочався 3 вересня. Від цієї дати жодні зміни не є можливі.

"Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. Їхня мета — забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у пісенному конкурсі "Євробачення", - йдеться в заяві.

Реклама

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

До слова, хоч і Оля Полякова не вказує, які саме правила змінити, але це стосується її виступів у Росії після березня 2014 року. "Суспільне" дало чітко зрозуміти, що цю вимогу для учасників нацвідбору скасовувати не будуть. Тож, артисти не повинні мати у своїй біографії виступів у Росії після березня 2014 року, а також у Білорусі після 24 лютого 2022 року.

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. "Суспільне" цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною — її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", - говорить мовник.

Зазначимо, нещодавно Оля Полякова заявила, що збирається йти на "Євробачення". Артистка вимагає від "Суспільного" змінити правила, в разі не виконання цього погрожує судом. Раніше продюсер Ігор Кондратюк емоційно відреагував на зухвалу заяву співачки.