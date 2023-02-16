Сварки зірок, які потрапили на відео: як Лопес вичитала Аффлека, а Меган Фокс виховувала нареченого

Знаменитості завжди намагаються показувати прихильникам картинку ідеального життя, де не існує сварок, суперечок та непорозумінь.

Утім, це не завжди так. У родинах зірок теж бувають негаразди. Як би вони не хотіли це приховати, настирливі папараці встигнуть зняти ту чи іншу сварку на відео. Ба більше, іноді знаменитості й самі не проти опублікувати відповідний ролик.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала останніх п'ять найгучніших сварок за участі зірок, які потрапили на відео та розвірусилися у Мережі.

Словесна перепалка Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Словесна перепалка між подружжям виникла на церемонії нагородженні премії "Греммі". Ймовірно, Бен не надто хотів йти на захід, але його дружина наполягла. Протягом всієї церемонії "Греммі" Аффлек сидів з таким виразом обличчя, що неозброєним оком було видно, що він нудьгує. Очевидно, така поведінка чоловіка не сподобалася Дженніфер, і між ними виникла словесна перепалка.

У Мережі розвірусилося відео, де Аффлек щось шепоче на вухо Лопес, а вона на це різко реагує. Схоже, співачка навіть почала грубо сперечатися з чоловіком. Однак, коли подружжя помітило, що їх знімають на відео, то одразу зробило нейтральний вираз обличчя.

До речі, згодом експерти навіть розшифрували, про що саме пара тоді говорила.

Ben Affleck worrying if P Diddy was going to perform in 50 Years of Hip Hop …. pic.twitter.com/JEhzDApVTa — Stacy Wofsy (@wofsy_stacy) February 6, 2023

"Припини. Будь більш дружним, більш вмотивованим", - попросила чоловіка Лопес.

"Можу", - коротко відповів Аффлек.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly сперечаються на "Греммі"

Останнім часом довкола стосунків пари шириться чимало пліток. Подейкують, що Machine Gun Kelly зрадив Меган Фокс, а вона про це дізналася. Хоча сама пара поки не коментує плітки, однак вони своєю поведінкою натякають, що між ними дійсно щось сталася.

Зокрема, на церемонії "Греммі-2023", куди Меган прийшли зі струсом мозку та поломаним зап'ястям, закохані щось бурхливо обговорювали. Цей інцидент зняли на камеру. На відео Меган через щось сварилася із нареченим, та ніби вичитувала його. У Мережі вже й встигли розшифрувати їхню розмову. Фани припускають, що Меган сказала нареченому, що він - єдина її проблема, і те, Machine Gun Kelly приховав від неї, завдає їй болю.

Сварки Шакіри з ексвекрухою

Неприємний інцидент між Шакірою та її колишньою свекрухою Монсеррат Бернабеу трапився ще 2016 року, однак лише нещодавно з'явився ролик. На відео мати Жерара Піке хапає виконавицю за обличчя та пальцем наказує мовчати. Однак згодом їхня розмова продовжується у звичному тоні. Тим часом Жерар Піке стояв і спокійно за цим спостерігав, не сказавши ані слова.

Брітні Спірс свариться з дітьми

Колишній чоловік співачки Кевін Федерлайн теж лише з роками опублікував відео, на яких показав, як Брітні поводилася з їхніми синами. Таким чином він хотів довести, наскільки суперечливими були стосунки співачки з дітьми та чому вони з нею не спілкуються.

У першому ролику Брітні сперечається з синами, вигукуючи: "Це мій дім, я хочу зайти сюди і дати тобі лосьйон для обличчя, тому що воно огрубіле, а ти мені кажеш лише: "Все добре", "все добре". "Ні, це не добре". Краще вам усім почати поважати мене, ви зрозуміли?".

Далі артистки на відео говорить таке: "Ви всі повинні почати ставитися до мене як до гідної жінки. Я жінка, гаразд? Будьте до мене добрі. Ви розумієте?".

Кевін видалив ці відео з Instagram, однак їх встигло зберегти видання TMZ.

На другому відео артистка забрала у сина телефон через те, що він під час поїздки в автомобілі не взув взуття. Хлопці почали через це сперечатися з мамою.

Том Генкс заступився за дружину

Зірка Голлівуду Том Генкс славиться своєю доброзичливістю та спокійним характером, однак якщо справа не стосується його дружини. Минулого року папараці вивів актора із себе, коли штовхнув Ріту Вілсон. Тоді дружина Генкса від несподіванки втратила рівновагу та закричала. Тома це розлютило не на жарт. Він не втримався та, не підбираючи слів, сказав папараці все, що про них думає. Інцидент зняли на відео та опублікували в Мережі.

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