Сварки через дітей і телефони замість романтики: Решетніки розкрили правду про 16-річний шлюб

Григорій Решетнік і його дружина Христина / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина відверто розповіли про сімейні конфлікти, виховання дітей і те, як проводять час удвох після 16 років офіційного шлюбу.

Подружжя відзначило топазове весілля. Зірки пригадали день, коли стали чоловіком і дружиною. Також вони поділилися кумедними історіями з сімейного життя. Не обійшлося без суперечок про побут і виховання синів. Григорій та Христина зізналися, що мають різні погляди на деякі питання. А ще розповіли, чому навіть час наодинці не завжди минає за романтичним сценарієм.

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Григорій Решетнік і його дружина Христина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Однією з найяскравіших подій у спільній історії пари стало весілля, яке відбулося 10 жовтня 2010 року в Івано-Франківську. На святкування запросили 150 гостей, а гуляння тривало до самого ранку. Цей день подружжя досі згадує як найкращий у житті.

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Втім, за роки разом у Решетніків з’явилися й теми, які здатні миттєво перетворити звичайну розмову на гарячу дискусію. Найчастіше розбіжності виникають через виховання дітей. Григорій із гумором описав, чим зазвичай завершуються такі сімейні обговорення.

Григорій Решетнік і його дружина Христина / © instagram.com/grisha_reshetnik

«Завжди, коли за столом порушується ця тема, фінал один — крики, суперечки і слова „іди роби уроки“», — розповів ведучий.

Христина зауважила, що вони з чоловіком просто не в усьому мають однакові погляди. Однак Григорій одразу заперечив таке пояснення й пожартував, що насправді їхні думки збігаються, а от діти мають власну позицію. Дружина не стала продовжувати суперечку й коротко підсумувала: «Хай буде так».

Григорій Решетнік і його дружина Христина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Ще одне кумедне зізнання стосувалося покупок. Подружжя назвало найкраще придбання, а також згадало про речі, які вважає невдалими. На думку Григорія, дружина іноді купує одяг, залишає на ньому бірки, а потім забуває про обновки. Христина ж здивувалася, звідки чоловік знає такі подробиці її гардероба. Ведучий пояснив, що вони користуються спільною гардеробною, тож приховати такі знахідки непросто.

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Та, схоже, найбільш упізнаваним для багатьох пар стало зізнання Решетніків про їхні вечори наодинці. Романтичні побачення, тривалі розмови чи повне занурення одне в одного — не завжди те, що відбувається за зачиненими дверима їхнього дому.

Григорій Решетнік і його дружина Христина / © instagram.com/grisha_reshetnik

«Топазове весілля — воно таке. Свої реалії», — пожартували Григорій і Христина.

За словами подружжя, навіть коли вони залишаються вдвох, кожен може поринути у власний смартфон. Замість того щоб повністю присвятити час одне одному, Решетніки читають новини та перевіряють, чи немає загроз і повідомлень про небезпеку. Так звичка стежити за подіями навколо стала частиною їхнього повсякдення.

Григорій Решетнік і його дружина Христина / © instagram.com/grisha_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік з дружиною замилували раніше небаченими фото з весілля на 16-ту річницю шлюбу.

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