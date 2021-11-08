"Сватання" Заріцької з Мєшковим і виступ Кадная з батьком: яким був 10 ефір "Танців з зірками"

У проєкті залишилося чотири пари.

На каналі "1+1" відбувся десятий прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Темою цього епізоду став "Сімейний вечір". Так, цього тижня зірки підготували одразу два танці: один з них вони виконали із найдорожчими людьми у їхньому житті, а другий танець – з класичної бальної програми.

Традиційно шоу розпочалося з номеру-відкриття, в якому взяли участь не лише зірки шоу, а і їхні родичі. Вони танцювали під живе виконання інтернет-сенсації 2021 року, співака Welboy із новим треком "Вишні".

Прямий ефір вели Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук, а на зірковому балконі цього тижня зустрічала пари блогерка і телеведуча Маша Єфросиніна.

Так, першим на паркет вийшов зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай. Актор станцював контемп із дружиною Євгенією та маленькими синами Германом і Левом. Старший син актора – від попередніх стосунків Артура. Цікаво, що колишня кохана Логая Оксана прийшла на репетицію екса, підтримала його, закликала голосувати глядачів та зазначила, що кохання завжди перемагає. Зі свого боку, дружина Артура розповіла, що має хороші стосунки з сином чоловіка, якого йому народила інша.

Сім'я втілила на паркеті новорічну історію під живе виконання Pianoboy "Кохання" та вперше цього сезону отримала найвищі бали – 30.

Другим танцем Логая став квікстеп. У шоу за актором закріпилося звання "майстра підтримок". Втім, сьогодні він мав опанувати "суперсилу свого конкурента" Кості Войтенка та станцювати без підтримок і включити максимальну душевність у танці. Артур та його партнерка Анна Кареліна впоралися чудово та здобули ще 28 балів.

А от актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук показали віденський вальс із бальної програми під пісню Девіда Аксельрода - Never Enough. Судді оцінили виступ у 28 балів.

Мабуть, чи не найбільше Костянтин Войтенко чекав на вечір сім’ї. Знаменитість дуже мріяв вийти на паркет зі своєю дружиною Валентиною, з якою від квітня у конфлікті. Попри все, актор запросив її станцювати разом з ним на паркеті. Втім, розпочав свій виступ Костя сам. Він виконав модерн під хіт "Бумбоксу" – "Вахтерам". Після номеру Валя все ж вибігла до чоловіка, чим неабияк його здивувала. Також кохана зірки заявила, що її обурює те, що кожного ефіру обговорюються її стосунки.

А за емоційний виступ Костя отримав максимальні 30 балів.

Також виступили на паркеті солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька та її партнер Юрій Мєшков. Із сім’ї співачку прийшла підтримати її бабуся з подругами, які виконали фольк під українську народну пісню "Горіла сосна". На паркеті вони влаштували справжнє сватання. Танець оцінили в 28 балів.

А от танець з класичної бальної програми був не таким вдалим для пари. Цього тижня Саша і Юра намагалися підкорити так звану самбу-вбивцю. Судді дещо розкритикували Заріцьку та танець, втім, похвалили за приголомшливий вигляд після схуднення. Оцінки пари – 26.

Фехтувальниця Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар цього тижня знову не вийшли на паркет.Так, минулого тижня пара захворіла на коронавірус. Вони вже використали своє право на імунітет, тож сьогодні мали або станцювати, або ж покинути шоу. Аби не вилетіти з проєкту Дмитро та Ольга записали на відео своє ча-ча-ча, яке оцінили в 26 балів.

Другий танець спортсменка вирішила виконати з рідною сестрою Тетяною, яку Ольга вважає своїм талісманом. Фрістайл сестри також записали на відео і отримали 29 балів.

Під час десятого ефіру Харлан та Дікусар, які перебувають на самоізоляції, отримали негативний результат тесту. Зважаючи на радісну новину, ведучий шоу Юрій Горбунов закликав пару мерщій викликати таксі та їхати на прямий ефір, аби встигнути на шоу результатів. Пара встигла прибути на шоу.

А от співак Дмитро Каднай вже одужав від коронавірусу та вийшов на паркет. У вечір, присвячений сім’ї, співак вирішив танцювати зі своїм татом Михайлом. Більше того, він зізнався, що у них з батьком був секрет. Вони потайки мріяли станцювати разом та тренувалися на сходах у під'їзді. Про цю таємницю не знала навіть мама. Мрія здійснилася і Каднай з татом виконали на паркеті "Танців" чарльстон. Судді поставили 30 балів.

Також виконавець разом з партнеркою Аліною Лі показав пристрасну румбу.

Шоу "Танці з зірками" продовжує онлайн-кастинг, де глядачі можуть обрати, за кого з зірок вболіватимуть наступного сезону. Тож цього тижня заявила про свій танцювальний талант акторка серіалів та кіно Анна Кошмал. Разом із суперфіналістом третього оновленого сезону "Танців" Олександром Прохоровим вони виконали неймовірно пристрасне танго. Цікаво, що понад 90% глядачів у соцмережах проголосували за те, щоб знаменитість брала участь у проєкті 2022 року.

Перед шоу результатів потішили своїм виступом Constantine та Іван Дорн, які заспівати свій хіт "Мозоль".

Тож, за підсумками десятого ефіру лідирувала пара Дмитро Каднай та Аліна Лі – 59 балів. Другу щаблину розділили Артур Логай і Анна Кареліна з Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук – вони отримали по 58 балів. Останньою у турнірній таблиці з 51 балом опинилася пара Олександра Заріцька та Юрій Мєшков.

instagram.com/tanci1plus1

Саме ця пара і покинула шоу. Разом із ними до зони ризику потрапили такі учасники: Дмитро Каднай та Аліна Лі та Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Але в останній момент глядачі врятували Дмитра та Аліну. Тож, Заріцька і Войтенко виконували перед суддями танець за життя. Вони танцювали самбу. У результаті, судді вирішили залишили в шоу Костянтина та Роксоляну.

Нагадаємо, що чвертьфінал "Танців з зірками" відбудеться у неділю, 14 листопада, о 21:00 на каналі 1+1.

Дивіться повні випуски "Танців з зірками" на 1+1 video.

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