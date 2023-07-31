Свекруха Брітні Спірс потрапила в серйозну аварію: жінку терміново госпіталізували до лікарні

Чоловік виконавиці розповів, як нині почувається його мама.

Свекруха американською співачки Брітні Спірс потрапила в серйозну ДТП та опинилася в лікарні.

Про це розповів в Instagram чоловік виконавиці, фітнес-тренер Сем Асгарі. Він повідомив, що його мама потрапила в серйозну аварію. Через отримані травми свекруха Спірс була термінового госпіталізована.

"Моя мама потрапила в серйозну аварію. Її доправили до відділення невідкладної допомоги", - розповів Сем Асгарі.

Сем Асгарі з мамою / Фото: instagram.com/samasghari

Фітнес-тренер також зазначив, що наразі його мама почувається краще, але поки що перебуває на реабілітації.

"Завдяки чудовій допомозі медичного персоналу та кількох друзів вона почувається добре та відпочиває", — зазначив Асгарі.

Сем Асгарі розповів про стан мами після аварії / Фото: instagram.com/samasghari

Нагадаємо, на початку липня з самою Брітні Спірс теж трапився неприємний інцидент. Артистку вдарив охоронець баскетболіста Віктора Вембаньяму на очах у натовпу. Співачка подала позов до поліції.

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