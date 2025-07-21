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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1122
Час на прочитання
2 хв

Святослав Вакарчук чесно зізнався, чому замовчує подробиці про дружину та дітей

Зірка відверто висловився про родину.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Соліст гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук, якого нещодавно заскочили в обіймах з бізнесвумен Євгенією Яцутою, вперше за тривалий час висловився про особисте життя.

Артист розповів, що насправді вибудував кордони та оберігає найцінніше від зайвих очей. Водночас Святослав зізнався, що має багато фотографій з родиною, якими йому самому приємно милуватися, але не на широкий загал. Проте нещодавно співак все ж показав сина та доньку на фото й зізнався, що тоді зробив виняток.

“Я не приховую, а щиро вважаю, що є особисті кордони, які для мене мають бути особистими. Мені хочеться так. Я не хочу бути в тренді й показувати все. Але деколи буває таке, що хочеш поділитися сокровенним, просто є настрій. Я багато маю фотографій дітей, які роблю я або родичі. Я дуже радію й думаю, що, а можливо, інші люди теж порадіють, як і я радію за всіх дітей”, — заявив музикант ”ЖВЛ представляє”.

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Також Вакарчук додав, що для нього родина — це внутрішній центр сили, стабільності й сенсу в сучасному неспокійному світі.

“Загалом вважаю, що для будь-якої-людини діти, чоловік, дружина та родина — це великий якір, який не дає з течією відплисти невідомо куди в сучасному турбулентному світі. Тому треба триматися за важливі речі”, — додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік показав трьох синів, які зустріли його в Іспанії на відпочинку.

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