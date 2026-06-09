Святослав Вакарчук показав фото 30-річної давнини та зустрівся з однокурсниками у Львові

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Український артист Святослав Вакарчук поділився архівними фото студентських років і зворушив розповіддю про зустріч випускників Львівського університету.

Лідер гурту «Океан Ельзи» повернувся у часі на три десятиліття. Музикант побував у Львові на зустрічі однокурсників фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив 1996 року. Враженнями від довгоочікуваної події артист поділився в соцмережах. Разом із теплими спогадами він оприлюднив і рідкісні світлини, зроблені ще за студентських часів. За словами Вакарчука, ця зустріч стала для нього особливою та емоційною.

«На вихідних нарешті відбулась моя зустріч одногрупників. Сказати, що я був радий — нічого не сказати. Декого з хлопців і дівчат я не бачив по 15 років. Декого не бачив з часу випуску. Декого — бачу досить часто. Як у всіх… Я дивився на свій курс, 1996 року випуску, як у дзеркало нашої новітньої історії. Дехто виїхав у 90-х. Більшість з них стали викладачами і професорами західних університетів. Америка, Канада, Німеччина, Польща… Дехто працює в школі: фізико-математичні ліцеї, школи, навіть школа для наймолодших є… Дехто, таких, до речі, меншість, почав займатись іншими речами: бізнес, IT тощо. Я відношусь до „тощо“. Дехто — на фронті… Є такі, в кого і діти теж служать… Як у всіх…», — написав музикант.

Реклама

Святослав Вакарчук з одногрупниками

Артист зізнався, що разом із друзями пройшовся знайомими місцями, відвідав аудиторії, де колись навчався, та знову сів за студентську парту. Колишні одногрупники згадували кумедні історії, говорили про пережите та ділилися тим, як склалися їхні долі після університету.

«Ми пройшлись по всіх знайомих місцях, посиділи за партами в аудиторіях. Згадували смішні моменти. І щемливі теж. Знаєте, що найбільше втішило? Те, що, незважаючи на втому, і фізичну, і моральну, кожен випромінював надію, що все буде добре. А ще — гордість і вдячність за ту освіту, яку отримав. Я відчував це все воєдино. І бачив це в очах моїх друзів. Неймовірний день», — підсумував Вакарчук.

Святослав Вакарчук з одногрупниками

Святослав Вакарчук з одногрупниками

Освіта для артиста ніколи не була лише сторінкою з минулого. Після завершення навчання він продовжив наукову діяльність, а згодом здобув ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Святослав Вакарчук з одногрупниками

Святослав Вакарчук з одногрупниками

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій здивувала, як Вакарчук врятував її від переслідувача.

Реклама

Новини партнерів