Святослав Вакарчук показався з дружиною та згадав свої стосунки з Фонарьовою

У понеділок, 3 листопада, відбувся допрем'єрний показ документального фільму про гурт "Океан Ельзи" – "Океан Ельзи: Спостереження шторму".

У стрічці розповідається історія колективу, який існує вже понад 30 років. Зокрема, глядачі зможуть більше дізнатися, як створився гурт, як отримав свою назву, перші концерти "Океану Ельзи", шлях до успіху та багато чого іншого.

Як повідомляє видання nv.ua, у фільмі знайшлося й місце для особистого життя. Зокрема, Святослав Вакарчук офіційно підтвердив стосунки з Євгенією Яцутою та навіть показав їхнє спільне фото. Також глядачі могли побачити дітей виконавця – сина Івана та доньку Соломію.

Ба більше, лідер "Океан Ельзи" згадав і свою колишню обраницю Лялю Фонарьову, з якою перебував у стосунках протягом понад 20 років. Виконавець подякував їй за підтримку, натхнення та стиль.

Зазначимо, Святослав Вакарчук протягом понад 20 років перебував у стосунках із Лялею Фонарьовою. Пара оголосила про розрив 2021-го. Спільних дітей у них не було.

Того ж таки року стало відомо, що співак перебуває в стосунках з Євгенією Яцутою. У червні 2021 року вона народила Вакарчуку сина Івана, а 2022-го – доньку Соломію.

