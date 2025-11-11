Святослав Вакарчук та соліст "Гомону" Яценко неочікувано заспівали разом і довели до мурах дуетом

Святослав Вакарчук та Вадим Яценко

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук здивував неочікуваним дуетом із диригентом та лідером хору "Гомін" Вадимом Яценком.

Артисти разом виконали хіт "Така, як ти". До того ж Святослав Вакарчук грав на фортепіано. Зокрема, спершу свою партію розпочав Вадим Яценко. Диригент чуттєво виконав куплет. На приспіві до артиста долучився Святослав Вакарчук. Вони просто зачарували поєднанням голосів. Відповідним відео у своєму Facebook поділився медійний лікар Тарас Жиравецький, якому випала нагода насолодитися їхнім виступом.

У коментарях користувачі поділилися своїми враженнями від такого неочікуваного дуету. Юзери відзначили талант Вадима Яценка. Також користувачі зізнавались, що таке виконання пісні "Така, як ти" є неабияк чуттєвим, що аж мурахи починають бігати шкірою.

Як це гарно, ніжно та щемливо!

Дві знакові постаті України! Хай вам щастить!

Браво обом!

Нагадаємо, нещодавно Вадим Яценко отримав звання заслуженого артиста України. Окрім соліста хору "Гомін" президент Володимир Зеленський відзначив також й інший українських митців.