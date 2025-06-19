Святослав Вакарчук вперше за тривалий час заговорив про 4-річного сина і розсекретив його день народження

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Соліст гурту "Океану Ельзи" разом із колективом Badstreet Boys створив несподіваний фіт.

Артисти зібралися заради благодійної цілі. Вони в гумористичній формі переспівали хіт гурту "Океан Ельзи" – "911". Таким чином вони намагаються допомогти захисникам. Артисти збирають кошти на захист неба від ворожих дронів.

Святослав Вакарчук ділиться, що вкрай рідко бере участь у подібних ініціативах. Однак цього разу виконавець зробив виняток. Артист говорить, що мета збору – дійсно важлива. Окрім того, Вакарчуку сподобалася й сама ідея. До речі, за словами співака, особливо вдало підібрана дата фіта. Річ у тім, що 19 червня у сина музиканта день народження. Маленькому Івану виповнюється вже чотири рочки. Також, виявляється, пісня "911" є однією з його найулюбленіших батькових композицій.

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"Я рідко беру участь в таких штуках. Але тут не міг пройти повз…По-перше — мета, заради якої зробиш все, що можна і не можна. По-друге — компанія топчик. Ну, і день релізу вибрали правильний. У мого Івана день народження. Вже чотири. А "911" — його улюблена пісня! Так що все склалося", — поділився артист.

Зазначимо, Святослав Вакарчук виховує двох дітей. 19 червня 2021 року обраниця музиканта Євгенія Яцута народила йому сина Івана, а 21 червня 2022-го – доньку Соломію.

Нагадаємо, 19 червня день народження також святкує син співачки Джамали. Артистка ніжно привітала Селіма з п'ятиріччям і показала, як він з роками змінився.