Святослав Вакарчук вперше показав одразу двох дітей, яких приховував від публіки

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Соліст гурту "Океану Ельзи", співак Святослав Вакарчук вперше показав свої дітей від обраниці Євгенії Яцути.

Так, артист поділився радісною новиною в Instagram. Сьогодні, 21 червня, його донечка Соломія святкує день народження. Їй виповнилося три роки. Водночас Вакарчук розповів і про сина Івана, якому днями виповнилося чотири. Тож з нагоди свята співак показав їхнє миле фото, де його двоє нащадків бавляться на дитячому майданчику.

"В ці дні маю привід розказати трошки про свій найдорожчий скарб. Позавчора Івану виповнилось чотири роки. Сьогодні — три роки Соломійці", — написав музикант.

Реклама

Діти Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

За словами Святослава, під час війни триматися йому допомагають три речі – "музика, родина та поїздки на фронт". Тож у такі особливі для нього дні народження дітей він ніжно привітав їх у дописі.

"Я дуже їх люблю і кожну хвилину життя надихаюсь ними. І в ці святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і Івасик, і Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова "війна". Відчуваю: саме це зараз — найголовніше побажання. Воно веде вперед. Воно мотивує. Воно дає сили. За це і стоїмо. І вистоїмо", - зворушив Вакарчук.