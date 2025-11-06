Святослав Вакарчук вперше повністю показав своїх дітей: який вигляд мають син та донька співака

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше повністю показав своїх дітей, яких до цього ретельно приховував.

Виконавець разом зі своєю дружиною Євгенією Яцутою виховує 4-річного сина Івана та 3-річну доньку Соломію. Артист, який взагалі не з тих, хто розкриває подробиці особистого життя, ретельно приховував дітей від сторонніх очей. Раніше співак показував якісь фото з ним, але, звичайно ж, ті, на яких не було видно обличчя.

Святослав Вакарчук із дружиною та сином / © tsn.ua

Однак у документальному фільмі "Океан Ельзи: Спостереження шторму", на прем'єрі якого була журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова, Святослав Вакарчук вирішив бути повністю відвертим зі своїм прихильниками. Виконавець вперше повністю показав сина та доньку. Їхніх облич артист вже не приховував.

Святослав Вакарчук із дітьми / © tsn.ua

До речі, також артист висловився й про стосунки з Євгенією Яцутою. Виконавець говорить, що обраниця з'явилась у доволі складний період життя та просто врятувала його. Врешті, їхніх союз вилився у двох дітей та новій творчість лідера гурту "Океан Ельзи".

Святослав Вакарчук із дружиною та дітьми / © tsn.ua

"Вона з'явилася в моєму серці у найскладніший період мого життя і, можливо, врятувала мене насправді. Знайомство з Женею повністю змінило моє життя. Це вилилося в моїх дітей і продовжує виливатися в моїх піснях", - говорить співак.

Святослав Вакарчук із донькою / © tsn.ua

Зазначимо, про гурт "Океан Ельзи" зняли документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму". Стрічка стартує в прокаті від 6 листопада.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук показався з дружиною. Виконавець також згадам свою тривалі стосунки з Лялею Фонарьовою.