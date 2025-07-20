Святослав Вакарчук вперше за тривалий час показався на публіці з коханою, яка народила йому дітей

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Фронтмен українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з'явився на публіці разом зі своєю коханою, співвласницею продакшн-компанії Radioaktivefilm Євгенією Яцутою.

Так, пару помітили відвідувачі фестивалю Atlas Festival 2025 у Києві. Юзерка Nataborodii зняла зірку з обраницею на відео та опублікувала в TikTok. Кадри були зроблені під час виступу гурту "Бумбокс", що став хедлайнером у перший день фестивалю. На записі видно, як Вакарчук у сонцезахисних окулярах обіймає Яцуту за плечі, а вона ніжно кладе голову йому на груди, насолоджуючись музикою разом із натовпом.

Святослав Вакарчук та Євгенія Яцута

До слова, улітку 2021 року Святослав Вакарчук офіційно повідомив про розлучення зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після 20 років спільного життя. Вже у тому ж році стало відомо про його роман із Євгенією Яцутою, проте артист публічно не коментує особисте життя. Але нещодавно виконавець показав своїх двох дітей — сина та донечку.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик, який переміг Дюбуа, публічно звернувся до дружини Катерини після бою.