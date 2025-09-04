Святослав Вакарчук висловився про творчість Klavdia Petrivna: "Пахне бажанням сподобатися"

Святослав Вакарчук і Klavdia Petrivna

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів свою думку про співачку Klavdia Petrivna.

Він зізнався, що вже не завжди встигає слідкувати за всіма молодими артистами, проте про Klavdia Petrivna він дізнався завдяки її гучному маркетингу. Про неї багато хто говорив, тому Святослав звернув на це увагу, зізнався музикант у подкасті "СучЦукрМуз".

За словами Вакарчука, його враження від музики неоднозначні. Незважаючи на те, що йому сподобалася ідея самого образу й музичне звучання, артист знайшов у цьому бажання сподобатися та завелику спродюсованість.

"Мені дуже подобається ідея, звук, звучання. Але трошки пахне мені від цього бажанням сподобатись. Занадто концептуально, занадто спродюсовано для мене. Але це моє власне почуття" — повідомив співак.

Святослав Вакарчук / © скриншот з відео

Водночас він наголосив, що поява подібних артистів має велике значення для розвитку сцени, особливо, якщо говорити про це, як новітнє явище в українській культурі. Музикант також додав, що для нього у музиці завжди цікавіше "первинна енергія", ніж історії чи маркетинг навколо виконавця.

