Святослав Вакарчук з мамою показався на прогулянці та наробив весняних фото з нею

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лідер гурту "Океан Ельзи", український співак Святослав Вакарчук потішив фанів родинним контентом.

Напередодні Великодня музикант завітав до Мукачева. У рідному місті на Святослава чекала мама. У таку весняну погоду зіркова родина не сиділа вдома та вирушила на прогулянку. Під час спільного проведення часу Вакарчук наробив милих фото з рідною людиною на тлі набережної. Для сімейних світлин вони попозували поблизу сакури.

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Десь на набережній у Мукачеві. Там, де душу виймає сакура", — чуттєво підписав кадри співак.

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У коментарях фани розділили щасливу мить зустрічі родини після тривалої розлуки та поділилися своїми емоціями:

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До слова, раніше артист ділився, що його мама також захоплюється творчістю. Зокрема, створює картини й присвятила усе життя малюванню.

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук встановив пам'ятник батьку, видатному фізику Івану Вакарчуку. Музикант показав надгробок і розкрив його особливий зміст дизайну.