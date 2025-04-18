- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 1 хв
Святослав Вакарчук з мамою показався на прогулянці та наробив весняних фото з нею
Родина насолоджується рідним містом.
Лідер гурту "Океан Ельзи", український співак Святослав Вакарчук потішив фанів родинним контентом.
Напередодні Великодня музикант завітав до Мукачева. У рідному місті на Святослава чекала мама. У таку весняну погоду зіркова родина не сиділа вдома та вирушила на прогулянку. Під час спільного проведення часу Вакарчук наробив милих фото з рідною людиною на тлі набережної. Для сімейних світлин вони попозували поблизу сакури.
"Десь на набережній у Мукачеві. Там, де душу виймає сакура", — чуттєво підписав кадри співак.
У коментарях фани розділили щасливу мить зустрічі родини після тривалої розлуки та поділилися своїми емоціями:
Мурахи шкірою! До сліз та назавжди у саме серце
Голос поколінь
Вітаємо в Мукачеві
До слова, раніше артист ділився, що його мама також захоплюється творчістю. Зокрема, створює картини й присвятила усе життя малюванню.
Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук встановив пам'ятник батьку, видатному фізику Івану Вакарчуку. Музикант показав надгробок і розкрив його особливий зміст дизайну.