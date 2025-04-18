ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Святослав Вакарчук з мамою показався на прогулянці та наробив весняних фото з нею

Родина насолоджується рідним містом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лідер гурту "Океан Ельзи", український співак Святослав Вакарчук потішив фанів родинним контентом.

Напередодні Великодня музикант завітав до Мукачева. У рідному місті на Святослава чекала мама. У таку весняну погоду зіркова родина не сиділа вдома та вирушила на прогулянку. Під час спільного проведення часу Вакарчук наробив милих фото з рідною людиною на тлі набережної. Для сімейних світлин вони попозували поблизу сакури.

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Десь на набережній у Мукачеві. Там, де душу виймає сакура", — чуттєво підписав кадри співак.

У коментарях фани розділили щасливу мить зустрічі родини після тривалої розлуки та поділилися своїми емоціями:

  • Мурахи шкірою! До сліз та назавжди у саме серце

  • Голос поколінь

  • Вітаємо в Мукачеві

До слова, раніше артист ділився, що його мама також захоплюється творчістю. Зокрема, створює картини й присвятила усе життя малюванню.

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук встановив пам'ятник батьку, видатному фізику Івану Вакарчуку. Музикант показав надгробок і розкрив його особливий зміст дизайну.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie