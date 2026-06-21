Святослав Вакарчук замилував фото доньки й сина та ніжно звернувся до їхньої матері

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Український музикант Святослав Вакарчук уперше публічно згадав маму своїх дітей та показав рідкісне сімейне фото з сином Іваном і донькою Соломією.

Лідер гурту «Океан Ельзи» зворушив прихильників дописом, присвяченим Дню батька. Артист оприлюднив світлину своїх дітей, яких зазвичай оберігає від публічності. У повідомленні він поділився особистими роздумами про батьківство. Вакарчук зізнався, що саме народження сина та доньки кардинально змінило його сприйняття щастя. Також співак розповів про особливу традицію, яка об’єднує дітей. Виявилося, що вони святкують дні народження разом.

«Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. От коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Іванка та Соломійки… Народжені з різницею в рік і два дні, вони завжди відзначають їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово „разом“ — це про них», — поділився артист.

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Діти Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Окремо музикант зізнався, що має лише одне найважливіше бажання для своїх дітей. За його словами, батьківське щастя нерозривно пов’язане з їхнім майбутнім, добробутом і внутрішнім світлом.

«І єдине, чого, як тато, я їм бажаю, — це щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати тато? Їхнє щастя — моє щастя!» — наголосив Вакарчук.

Найбільшу увагу шанувальників привернула інша деталь допису. Уперше за весь час співак офіційно назвав ім’я матері своїх дітей. У фіналі звернення він подякував жінці, яку назвав Женею, чим фактично підтвердив багаторічні припущення про те, що мамою Івана та Соломії є продюсерка Євгенія Яцута.

«А ще я дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені. І в їхні дні народження. І кожного дня!» — підсумував артист.

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Допис Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Про поповнення в родині Святослава Вакарчука стало відомо 2021 року, коли народився його син Іван. Згодом співак повідомив і про народження доньки Соломії. Водночас артист майже не ділиться подробицями особистого життя, тож новий допис став рідкісним винятком і викликав жвавий інтерес серед прихильників.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук розчулив рідкісними фото з мамою-красунею і спогадами про батька.

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