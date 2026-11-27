Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лідер гурту «Океан Ельзи», український співак Святослав Вакарчук кардинально змінив амплуа.

Артист неочікувано заспівав сольно. Ба більше, співак вже й презентував власний проєкт, який отримав назву KOLO. Святослав Вакарчук пояснив, що коло в цьому випадку означає все те, що його цікавить в музиці: від електронної до класики, від народної до джазу.

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Також співак зізнався, чому наважився на такі зміни. Артист говорить, що у творчості завжди треба експериментувати. Якщо ж працювати за звичайною формулою, то це стає вже ремесло, а не справою душі. Виконавцеві ж більше подобається відкривати щось нове.

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Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

«Творчість — це завжди експеримент. Не можна бути заручником тієї форми, яка колись принесла тобі успіх, бо інакше творчість перетворюється на ремесло. Мені ж цікава творчість у чистому вигляді, коли ти просто робиш те, що тобі подобається. У KOLO буде багато експериментів з електронною музикою та елементами народної», — говорить артист.

Святослав Вакарчук вже й представив першу пісню в рамках проєкту KOLO. Виконавець заспівав народну композицію «Перекладу кладку». Вперше артист її почув, коли писав музику до вистави «Маруся Чурай». У версії пісні Святослава Вакарчука поєднуються народні мотиви з електронними. Щоправда, співак запевнив, що проєкт KOLO не складатиметься саме з таких пісень. Більшість композицій будуть авторськими.

До речі, Святослав Вакарчук вже й встиг зняли кліп на пісню «Перекладу кладку». Відео має містичну атмосферу. Окрім того, у кліпі співак ще й встиг засвітити свій сталевий прес, оскільки на деяких кадрах постає топлес.

Нагадаємо, нещодавно співачка Вєрка Сердючка вперше за багато років випустила нову пісню. Артистка зробила для прихильників сюрприз просто перед новорічними святами.

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