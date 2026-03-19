Гламур
33
2 хв

Святослав Вакарчук зворушливо привітав Ліну Костенко з 96-річчям і показав небачене фото з нею

Зірка є шанувальником творчості Ліни Василівни і вже готує з нею постановку.

Валерія Гажала
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук показав рідкісне фото з легендарною поетесою Ліною Костенко.

Сьогодні, 19 березня, Ліні Василівні виповнюється 96 років. З цієї нагоди у Мережі декламують її вірші та особливо щемко відгукуються про творчість. Своєю чергою Вакарчук поділився спогадами про шкільні заняття, де вивчав творчу спадщину письменниці. І додав, що тоді навіть не міг уявити, що через роки співпрацюватиме і особисто вітатиме авторку.

«Я добре памʼятаю, як в школі на уроках української літератури слухав розповіді нашої вчительки Надії Миколаївни про поетесу Ліну Костенко, що увіковічнила легендарну Марусю Чурай в своєму романі. Цей роман у віршах ми вивчали в школі. Але я і уявити тоді не міг, що через багато років буду писати музику для вистави „Маруся Чурай“. А тим більше, що я матиму змогу особисто вітати Ліну Василівну з Днем народження!» — розчулив артист в Instagram.

Святослав Вакарчук і Ліна Костенко / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

У дописі під святковим фото з Ліною Василівною співак звернувся до неї з теплими побажаннями здоров’я та довгих років життя, підкресливши свою щиру повагу до неї.

«Тож сьогодні, в цей весняний день, я вчергове кажу: „Многая літа, Ліно Василівно!“ Будьте здорові і щасливі! І нехай цих „Многая літа“ буде ще дуже багато!» — додав музикант.

