Святослав Вакарчук зворушив зустріччю з мамою у Львові та зачарував безкоштовним виступом у центрі

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лідер гурту "Океан Ельзи", український співак Святослав Вакарчук поділився зворушливими моментами з поїздки до рідного Львова.

Днями артист прогулявся львівськими вуличками. У себе в Instagram Вакарчук опублікував серію фото і розповів про насичені пригоди. Так, все розпочалося із теплої зустрічі з мамою, потім виконавець навідався до університету, де зустрівся з давніми друзями. Зірка також зізнався, що візит до могили батька є обов’язковим пунктом кожної його поїздки до рідного міста.

"У мене був дуже насичений день, але водночас — дуже щасливий, бо я провів його у своєму місті весни. День почався з кави з мамою в центрі. Також побував на рідній кафедрі теоретичної фізики, де зустрівся з друзями. Жодна поїздка до Львова для мене не може бути завершеною без візиту до тата. Це момент, без якого я не уявляю свого приїзду", - зізнався співак.

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Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук на могилі батька / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Ще один емоційний момент трапився ввечері, коли випадкова фотосесія знаменитості з гітарою у центрі Львова перетворилася на імпровізований мініконцерт просто неба. Юрба мала змогу почути декілька хітів безкоштовно. Святослав поділився, що саме такі несподіванки створюють ту атмосферу Львова, яку він так цінує.

"Наприкінці дня, коли здавалося, що час іти відпочивати, випадкова фотосесія з гітарою в центрі перетворилася на маленький концерт. Спершу я не був упевнений, чи варто це робити, але дуже радий, що наважився. Бо співати на вулицях рідного міста "Місто весни" чи "Все буде добре" для щасливих людей — це теж велике щастя", - додав артист.

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, нещодавно Валентина Хамайко розчулила фото з великою родиною та показала чоловіка-воїна, батьків і дітей на особливому святі.